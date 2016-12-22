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По делу о ДТП с «пьяным» мальчиком проведут новую экспертизу
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По делу о ДТП с «пьяным» мальчиком проведут новую экспертизу
Общество, 15:20
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По делу о ДТП с «пьяным» мальчиком проведут новую экспертизу

По делу о халатности специалистов, обнаруживших алкоголь в крови погибшего в ДТП в подмосковном Железнодорожном мальчика, будет проведена комплексная экспертиза. Семья ребенка занимается поиском специалистов, сообщает «РИА Новости».

Адвокат семьи погибшего ребенка Андрей Мишонов подтвердил РБК, что следствие планирует провести комплексную комиссионную экспертизу. «Следствие по своей инициативе рассматривает вопрос о назначении [экспертизы], это наше совместное желание с органами предварительного следствия. Мы планируем подобрать экспертов», — сказал он, добавив, что дата проведения экспертизы пока неизвестна.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко, представители коллегии адвокатов Павла Астахова, также представляющие его интересы, дали подписку о неразглашении материалов уголовного дела, сообщили они РБК. Адвокат Мишонов рассказал, что в скором времени с него тоже возьмут подписку о неразглашении.

Адвокат Романа Шимко Виктор Данильченко пояснил, что решение об обнародовании того или иного следственного действия принимает следователь.

«Тайну следствия никто не отменял. При назначении комплексной экспертизы мы, как представители потерпевшей стороны, вправе ходатайствовать о назначении и отводе конкретных экспертов, а также ставить определенные вопросы перед группой экспертов», — сказал он.

Как только экспертиза будет назначена, следователь ознакомит защиту с постановлением. «Пока делать конкретные выводы и бежать впереди следствия преждевременно», — резюмировал Данильченко.

ДТП произошло 23 апреля в подмосковном городе Железнодорожный. Автомобиль сбил шестилетнего мальчика и протащил его более десяти метров. По словам отца ребенка, уголовное дело не возбуждали около месяца, помимо этого была уничтожена часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, при первичной экспертизе в крови мальчика обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

Родители ребенка потребовали провести повторное исследование. Следственный комитет по факту первого заключения возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Потерпевшим по делу был признан отец ребенка Роман Шимко.

Водителю автомобиля Ольге Алисовой было предъявлено обвинение. Изначально суд выбрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным МВД, подозреваемая нарушила условия подписки, после чего Алисову задержали. Согласно новому постановлению суда, она будет находиться под арестом до 15 сентября.

Теги: экспертиза , Железнодорожный , «пьяный» мальчик
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