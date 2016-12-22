В Кремле прокомментировали информацию о казнях в Чечне

В администрации президента знают о сообщениях о массовом расстреле людей в Чечне. Власти приняли их, а также комментарии со стороны МВД Чечни к сведению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению, также как и опровержение этой информации, которое было сделано органами внутренних дел Чеченской Республики», — заявил он.

От дальнейших комментариев Песков отказался, объяснив это тем, что «информация носит достаточно анонимный характер, непонятен источник этой информации». «Поэтому пока больше я вам сказать не могу», — добавил пресс-секретарь президента.

«Новая газета» 9 июля опубликовала материал о том, что в ночь на 26 января в Чечне были убиты по меньшей мере 27 человек. Это произошло, по информации издания, на территории полка ППС им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Газета также опубликовала список имен людей, которые, по ее данным, были убиты. По данным «Новой газеты», большинство из них были задержаны в населенном пункте Шали в январе.

Министр правительства Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал публикацию «не подкрепленной никакими доводами, источниками и доказательствами» ложью, «которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску». Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что у совета нет данных о казнях. Другой член совета Игорь Каляпин заявил, что знал о «слухах» о расстреле в Чечне до публикации газеты. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что «докладывала эту информацию президенту при встрече, и сейчас проводится проверка». По ее данным, два человека из 27 из списка «Новой газеты» не проживали в Чечне.