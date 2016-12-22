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Защита сбившей «пьяного» ребенка женщины обжаловала арест
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Защита сбившей «пьяного» ребенка женщины обжаловала арест
Общество, 20:25
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Защита сбившей «пьяного» ребенка женщины обжаловала арест

Защита Ольги Алисовой, сбившей «пьяного» ребенка, обжаловала ее арест в Железнодорожном суде Подмосковья, сообщила РБК адвокат обвиняемой Наталия Куракина.

«Апелляция будет в Мособлсуде», — сказала Куракина. Алисову задержали в частности за нарушение подписки о невыезде. Адвокат пояснила, что заболела и попросила Алисову «после работы приехать к ней в соседний подмосковный город Ивантеевку».

Апелляционный иск пока не передан в Мособлсуд, сообщила РБК пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова. «Иск еще не зарегистрирован», — сказала она.

Накануне Железнодорожный суд Подмосковья поместил Алисову под стражу до 15 сентября. Об этом РБК сообщала Куракина. Днем 6 июля стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали Алисову. Куракина тогда заявляла, что оснований для задержания ее подзащитной не было, так как Алисова «не совершала ничего противозаконного, что могло бы повлечь задержание».

ДТП произошло в конце апреля текущего года в подмосковном городе Железнодорожном. Автомобиль насмерть сбил шестилетнего ребенка и протащил его более 10 м. В крови погибшего ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. По словам отца ребенка, дело не возбуждалось около месяца из-за того, что часть доказательств, включая записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены.

Теги: арест , ДТП , Суд , Подмосковье
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