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Косачев назвал обращение сенаторов к Трампу «юридически безграмотным»
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Косачев назвал обращение сенаторов к Трампу «юридически безграмотным»
Война санкций, 11:15
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Косачев назвал обращение сенаторов к Трампу «юридически безграмотным»

​Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с РБК назвал призыв американских сенаторов к Дональду Трампу «удивительным по своей юридической безграмотности и политической бесцеремонности».

Косачев пояснил, что юридическая безграмотность состоит в нарушении администрацией бывшего президента Барака Обамы Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, «наложив ограничение в соответствии с американским законодательством на использование собственности, находящейся под дипломатическим иммунитетом».

Политическая бесцеремонность заявления заключается в том, что новую администрацию призывают повторять «вопиющие, безграмотные, вызывающие, агрессивные» действия прежней администрации, отметил Косачев. «Это создает для Трампа дополнительные проблемы в его попытках как-то двигаться вперед в российско-американских отношениях», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали о просьбе трех сенаторов США — Джина Шахина (демократ), Марко Рубио и Джонни Исаксона (республиканцы) — к президенту США Дональду Трампу не возвращать российской стороне изъятую у нее в декабре 2016 года дипсобственность. Сенаторы настаивают на том, что возврат загородных резиденций российскому МИДу может привести к «опасной эскалации дестабилизирующих действий Кремля против демократических правительств по всему миру», а также «расширить возможности Кремля по сбору разведданных».

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Политика

В декабре 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов и членов их семей, а также закрыли загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде в рамках санкций «против ФСБ и ГРУ». Российские власти воздержались от «зеркальных мер», ожидая изменения ситуации с вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа. В апреле глава российского МИДа Сергей Лавров призвал главу Госдепартамента США Рекса Тиллерсона вернуть изъятую российскую дипсобственность. Однако вопрос остался нерешенным.

В мае в СМИ появились сообщения о том, что российская сторона может закрыть дачи американского посольства в Серебряном Бору, склады на Дорожной улице и даже резиденцию посла США «Спасо-хаус».

Газета Guardian сообщила 29 июня, что Трамп подготовил к саммиту G20 список уступок, на которые могут пойти США в отношениях с Россией. В их числе значится возвращение диппредставительств в Нью-Йорке и Мэриленде. 3 июня Кремль заявил, что российские власти начинают «терять терпение» в ожидании решения вопроса с закрытием загородных резиденций российского посольства в США.

Теги: США , Санкции , Констанин Косачев , Дональд Трамп , российская собственность , российская дипсобственность ...
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