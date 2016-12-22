СМИ сообщили об отказе России поддержать заявление Совбеза ООН по КНДР

Россия отказалась поддержать заявление Совета безопасности (СБ) ООН, осуждающее Северную Корею за запуск ею межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Как сообщили агентству, Москва не поддержит принятие заявления под предлогом того, что Пхеньян запустил не МБР, а ракету средней дальности. Северная Корея, в свою очередь, заявляет, что она провела испытания МБР.

США также настаивают на том, что КНДР испытала МБР и сомневаются в возможности дальнейшего диалога с Россией в вопросе одобрения заявления, осуждающего Северную Корею.

Позже постоянное представительство России при ООН заявило, что Россия не блокировала заявление в Совбезе ООН. «Эта информация не соответствует действительности», — привел «Интерфакс» сообщение представительства. Россия «не может согласиться с определением упомянутого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты», заявили в дипломатической миссии.

В сложившейся ситуации Россия и Китай предлагают идею «двойного замораживания» растущей напряженности на Корейском полуострове: Северная Корея накладывает мораторий на ракетные и ядерные испытания, США и Южная Корея воздерживаются от крупномасштабных учений в регионе. Параллельно должны начаться переговоры, основанные на принципе отказа от применения силы. Китай выступает против усиления санкций против Северной Кореи, так как это может привести к падению режима и гуманитарной катастрофе.

«Тройка» (США, Япония и Южная Корея) призывает Китай — важнейший союзник и крупнейший поставщик продовольствия и энергоресурсов Северной Кореи — оказать на нее давление. В противном случае США угрожают применить санкции к китайским компаниям. США уже ввели санкции против одного китайского банка, грузовой компании и двух граждан Китая, заподозренных американцами в незаконном сотрудничестве с Северной Кореей. Российско-китайскую и позицию «тройки» в отношении Северной Кореи планируется согласовать в рамках саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

Северная Корея заявила об успешном испытании МБР «Хвасон-14» 4 июня, в канун саммита «Двадцатки» в Гамбурге. Ракета пролетела более 2 тыс. км и упала в особой экономической зоне Японии. Американская сторона отнесла запущенную ракету к новому типу и заявила о ее возможности долететь до Аляски. В ответ на ракетный пуск США и Южная Корея начали крупномасштабные военные учения. Россия призвала прекратить учения, однако американская сторона отказалась. Также США запросили проведение закрытого заседания СБ ООН. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила о готовности применить военную силу против Северной Кореи.

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