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Катар ответил на требования арабских стран
Политика, 08:07
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Катар ответил на требования арабских стран

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет подтвердили, что получили официальный ответ Катара на выдвинутые ими требования. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление четырех стран.

По данным телеканала, официальный ответ Катара министру иностранных дел Саудовской Аравии передал государственный министр по делам кабинета, министр информации Кувейта шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, прибывший в Джидду.

В середине июня Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они потребовали от катарских властей прекратить поддержку экстремистов и отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран. 

В конце июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару требования, в которых призвали Доху разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар 1 июля отказался от выполнения требований. Глава МИД страны назвал предъявленные требования «нарушающими суверенитет».

Кувейт, выступающим посредником в переговорах с Катаром, предложил продлить срок ультиматума на 48 часов. Страны согласились это сделать. Совещание по ситуации с Катаром пройдет в среду, 5 июля, в Каире.

Теги: Катар , Саудовская Аравия , Кувейт , ультиматум
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