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Журналисты издания «Страна.ua» попросили ЕС защитить их от давления Киева
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Журналисты издания «Страна.ua» попросили ЕС защитить их от давления Киева
Политика, 12:32
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Журналисты издания «Страна.ua» попросили ЕС защитить их от давления Киева

Журналисты украинского издания «Страна.ua» заявили о давлении на суд в деле главного редактора портала Игоря Гужвы. Они обратились к послам стран «Большой семерки» (G7) и в представительство ЕС на Украине с просьбой «обратить внимание» на этот факт. Заявление было зачитано во время пресс-конференции заместителем Гужвы Светланой Крюковой.

«Оказывается давление на судей апелляционного суда, чтобы они ужесточили меру пресечения для Игоря Гужвы. Возбуждаются новые уголовные дела. Нас хотят закрыть, уничтожить, создать прецедент для всего рынка журналистики. Заставить журналистов бояться», — говорится в обращении редакции к представителям G7 и ЕС.

Журналисты подчеркивают, что «полностью открыты для диалога» и «готовы рассказать обо всех деталях дела», для чего приглашают послов стран «Большой семерки» и представителей стран Евросоюза посетить редакцию.

​«Сейчас мы боремся не только за существование нашей интернет-газеты, но и за право на свободу слова в Украине. Если властям удастся нас уничтожить, давление резко возрастет и на все остальные украинские СМИ», — заявили журналисты «Страны».

Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва был задержан 22 июня по подозрению в «требовании и получении $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», заявлял генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В этот день в редакции также прошли обыски.

Впоследствии ему было предъявлено обвинение в вымогательстве (ч. 3 ст.​ 189 УК Украины). Гужва был отпущен из-под ареста после внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Главный редактор «Страны» утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано. По словам Гужвы, поводом для его уголовного преследования стала публикация о народном депутате из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько, после чего «люди от Линько» предложили редакции $20 тыс. и попросили снять материал.

Редакция снять материал отказалась, после чего, по словам Гужвы, против него возбудили дело.

Теги: Украина , ЕС , G7 , Игорь Гужва , Страна.ua
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