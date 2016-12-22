Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,16 58,78 EUR Нал. 67,80 67,26 USD Бирж. 58,93 -0,49 EUR Бирж. 67,32 -0,63 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1879,50 -0,08% РТС 1000,96 +0,05% Brent 48,94 +3,03% DJIA 21349,63 +0,29% Nasdaq 6140,42 -0,06% FTSE 7312,72 -0,51%
Число жертв ДТП в Татарстане возросло до 14 человек
Лента новостей
Музыкант Дельфин сообщил о задержании на украинской границе 12:06, Общество Число жертв ДТП в Татарстане возросло до 14 человек 12:04, Общество Власти Самарской области и Удмуртии помогут семьям жертв ДТП в Татарстане 11:42, Политика Не менее семи человек погибли при подрыве смертника в центре Дамаска 11:08, Общество В Татарстане 2 июля объявили днем траура из-за масштабного ДТП 10:42, Общество Центр моды: как в Санкт-Петербурге развивают фэшн-индустрию 10:41, РБК и Минпромторг В СК назвали возможную причину ДТП с 13 погибшими в Татарстане 10:25, Общество Мэнни Пакьяо проиграл бой за титул чемпиона мира 10:23, Спорт СК возбудил второе дело после ДТП с 13 жертвами в Татарстане 09:58, Общество Суд во Франции признал виновной украинку за критику фильма о Майдане 09:45, Политика СМИ сообщили о жертвах при подрыве смертника в Дамаске 09:23, Общество Жители Лондона провели митинг с требованием отставки Мэй 08:55, Политика После ДТП в Татарстане с 13 жертвами возбудили уголовное дело 07:53, Общество Экс-премьер Израиля досрочно вышел из тюрьмы 07:10, Политика Россияне не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса 06:23, Общество В Бурятии тушат более 30 лесных пожаров 06:00, Общество В результате ДТП с автобусом и КамАЗом в Татарстане погибли двое детей 05:28, Общество В Нижегородской области в ДТП погибли два человека 05:20, Общество В Бразилии задержали бывшего более 30 лет в розыске наркобарона 04:51, Общество Число жертв ДТП с автобусом и КамАЗом в Татарстане выросло до 10 человек 04:34, Общество В Австрии мигрант убил пару пенсионеров из-за «правых» взглядов 04:05, Общество В Китае жертвами оползня стали три человека 03:35, Общество В Татарстане после столкновения с КамАЗом опрокинулся и загорелся автобус 03:20, Общество В Венесуэле во время протестов погибли четыре человека 03:12, Политика Музыканта Дельфина не пустили на Украину 02:47, Общество Трамп придумал новый эпитет для телеканала CNN 02:42, Технологии и медиа В Сирии в результате обстрелов городов погибли четыре человека 02:32, Политика В Новой Москве в результате ДТП с тремя автомобилями погиб человек 02:17, Общество
Число жертв ДТП в Татарстане возросло до 14 человек
Общество, 12:04
0
Число жертв ДТП в Татарстане возросло до 14 человек

Количество погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в районе города Заинск в Татарстане возросло до 14. Об этом заявила агентству «Интерфакс» помощник главы следственного управления Следственного комитета по республике Эльвира Газизова.

Она уточнила, что на данный момент из автобуса извлекли тела всех погибших. В больнице в Набережных Челнах размещены шесть пострадавших, еще шесть — в медсанчасти города Альметьевска.

По словам Газизовой, в ДТП не пострадали три человека, среди которых 17-летний.

Большинство пассажиров автобуса направлялись в Ижевск, уточнила она.

По словам помощницы руководителя СК по Татарстану, рассматривается несколько причин этого ДТП. Среди них озвученное ранее СКР предположение, что водителя автобуса ослепили фары.

Также Газизова заявила, что водитель мог уснуть за рулем, либо не справиться с управлением при обгоне.

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика «КамАЗ» произошло в ночь на воскресенье, 2 июля. После столкновения автобус перевернулся и загорелся.

Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Второе дело возбудил СКР по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По последней информации, о которой заявила помощник главы СУ СК по республике, жертвами ДТП стали 14 человек, 12 находятся в больницах, а трое не пострадали. Ранее сообщалось о 13 жертвах и 15 госпитализированных, а также об одном водителе автобуса, который не был ранен во время аварии и дает показания.

Теги: авария , Следственный комитет , жертвы ДТП , дтп в Татарстане
Главное
Музыкант Дельфин сообщил о задержании на украинской границе Общество
Материалы по теме
Власти Самарской области и Удмуртии помогут семьям жертв ДТП в Татарстане Политика
В СК назвали возможную причину ДТП с 13 погибшими в Татарстане Общество
СК возбудил второе дело после ДТП с 13 жертвами в Татарстане Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку