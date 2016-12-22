Число жертв ДТП в Татарстане возросло до 14 человек

Количество погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в районе города Заинск в Татарстане возросло до 14. Об этом заявила агентству «Интерфакс» помощник главы следственного управления Следственного комитета по республике Эльвира Газизова.
Она уточнила, что на данный момент из автобуса извлекли тела всех погибших. В больнице в Набережных Челнах размещены шесть пострадавших, еще шесть — в медсанчасти города Альметьевска.
По словам Газизовой, в ДТП не пострадали три человека, среди которых 17-летний.
Большинство пассажиров автобуса направлялись в Ижевск, уточнила она.
По словам помощницы руководителя СК по Татарстану, рассматривается несколько причин этого ДТП. Среди них озвученное ранее СКР предположение, что водителя автобуса ослепили фары.
Также Газизова заявила, что водитель мог уснуть за рулем, либо не справиться с управлением при обгоне.
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика «КамАЗ» произошло в ночь на воскресенье, 2 июля. После столкновения автобус перевернулся и загорелся.
Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Второе дело возбудил СКР по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
По последней информации, о которой заявила помощник главы СУ СК по республике, жертвами ДТП стали 14 человек, 12 находятся в больницах, а трое не пострадали. Ранее сообщалось о 13 жертвах и 15 госпитализированных, а также об одном водителе автобуса, который не был ранен во время аварии и дает показания.