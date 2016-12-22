Глава Минтранса поручил проверить владеющую автобусом фирму после ДТП

Встреча Эрдогана с Шойгу пройдет в Стамбуле 2 июня

Музыкант Дельфин сообщил о задержании на украинской границе

Число жертв ДТП в Татарстане возросло до 14 человек

Власти Самарской области и Удмуртии помогут семьям жертв ДТП в Татарстане

Не менее семи человек погибли при подрыве смертника в центре Дамаска

В Татарстане 2 июля объявили днем траура из-за масштабного ДТП

Центр моды: как в Санкт-Петербурге развивают фэшн-индустрию

В СК назвали возможную причину ДТП с 13 погибшими в Татарстане

Мэнни Пакьяо проиграл бой за титул чемпиона мира

СК возбудил второе дело после ДТП с 13 жертвами в Татарстане

Суд во Франции признал виновной украинку за критику фильма о Майдане

СМИ сообщили о жертвах при подрыве смертника в Дамаске

Жители Лондона провели митинг с требованием отставки Мэй

После ДТП в Татарстане с 13 жертвами возбудили уголовное дело

Экс-премьер Израиля досрочно вышел из тюрьмы

Россияне не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе Арканзаса

В Бурятии тушат более 30 лесных пожаров

В результате ДТП с автобусом и КамАЗом в Татарстане погибли двое детей

В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

В Бразилии задержали бывшего более 30 лет в розыске наркобарона

Число жертв ДТП с автобусом и КамАЗом в Татарстане выросло до 10 человек

В Австрии мигрант убил пару пенсионеров из-за «правых» взглядов

В Китае жертвами оползня стали три человека

В Татарстане после столкновения с КамАЗом опрокинулся и загорелся автобус

В Венесуэле во время протестов погибли четыре человека

Музыканта Дельфина не пустили на Украину

Трамп придумал новый эпитет для телеканала CNN

В Сирии в результате обстрелов городов погибли четыре человека

В Новой Москве в результате ДТП с тремя автомобилями погиб человек