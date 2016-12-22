СМИ заявили об отсутствии проблем в работе кабмина при запрете Telegram

Запрет мессенджера Telegram не скажется на работе кабмина, так как в правительстве его используют только в личной переписке, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что для личного общения сотрудники кабмина также используют WhatsApp и Viber.

О готовности работников администрации президента перейти на другие мессенджеры, если Telegram заблокируют, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в этом случае «есть и конкуренция, есть выбор». Однако он подчеркнул, что запрет Telegram в России — «это не вопрос Кремля», а вопрос соблюдения норм «нашего действующего законодательства». Песков уточнил, что вопросом этого мессенджера занимается глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В пятницу, 23 июня, Роскомнадзор в открытом письме призвал команду Telegram и основателя мессенджера Павла Дурова в соответствии с законодательством России предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. По словам Жарова, времени для выполнения требований ведомства осталось мало, а в случае невыполнения предписаний мессенджер заблокируют в России. Жаров также подчеркнул, что Дуров «нейтрален» к террористам и преступникам, которые используют его мессенджер, и «игнорирует безопасность» пользователей Telegram.

Дуров опроверг это заявление, заявив, что считает слова Жарова «парадоксальными». Основатель мессенджера объяснил, что после того, как Telegram блокируется, все данные о переписке чиновников, их общение с друзьями и родственниками и другие «чувствительные данные» через WhatsApp и Viber попадут в подконтрольные США «облака Apple iCloud/Google Drive». По мнению Дурова, ведомство саботирует Telegram.

Ранее в интервью телеканалу НТВ Жаров заявил, что Telegram — «один из основных каналов коммуникации для террористов». Позже ФСБ сообщила, что террористы, которые подготовили теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле, связывались с зарубежными кураторами через Telegram. Дуров считает «печальным» тот факт, что российские спецслужбы «эксплуатируют» теракт в качестве предлога для «усиления своего влияния и контроля над населением». По его словам, ослабленное шифрование мессенджера может «подорвать национальную безопасность всей страны». Он подчеркнул, что с начала июня мессенджер заблокировал более 5 тыс. публичных каналов и групп, которые были связаны с пропагандой терроризма.