В сети «МегаФона» произошел новый сбой

Абоненты «МегаФона» в Москве и еще ряде городов вновь оказались без голосовой связи. Предыдущий сбой в работе сети сотового оператора произошел в середине мая и стал самым масштабным в его истории

В работе голосовой связи «МегаФона» произошел новый сбой. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы «МегаФона».

«Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона — 40%.

Технические специалисты «МегаФона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы», — говорится в сообщении. Там отмечается, что мобильный интернет продолжает работать. Компания рассчитывает восстановить полноценную работу сети в ближайшее время.

Ранее со вторник, 13 июня, пользователи официального аккаунта «МегаФона» в социальной сети Twitter пожаловались на отсутствие связи. Сигнала сети не было и в редакции РБК, убедились ее сотрудники, являющиеся абонентами «МегаФона».

Последняя авария на сети «МегаФона» произошла 19 мая. Тогда абоненты компании в Москве и Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде и других крупных городах Поволжья остались без связи более чем на 10 часов. Авария стала наиболее масштабной в истории «МегаФона». Как объяснял представитель оператора, проблема возникла из-за обновления программного обеспечения компании Hewlett Packard Enterprise, установленного в​ системе обработки данных. Помимо абонентов самого «МегаФона» без связи остались также клиенты «Скартела», который работает как виртуальный оператор мобильной связи на его сети (оказывает услуги под брендом «Йота»).

Тогда глава «МегаФона» Сергей Солдатенков принес извинения абонентам и предложил тем, кто оказался в зоне аварии, на выбор один из трех вариантов компенсации: 1 Гб трафика и 50 минут голосовой связи; 2 Гб трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на «МегаФон.ТВ».