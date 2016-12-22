Сбербанк внедрил роботов для пересчета денег

В кассах Сбербанка начали появляться роботы для пересчета наличных, которые заменяют людей. Об этом, как передает RNS, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
По его словам, Сбербанк разработал «роботизированный участок работы в наших кассах, где один робот заменяет шестерых человек». Кузнецов утверждает, что банк уже начал внедрение этих технологий и в этом году «разработки будут направлены в территориальные банки».
В частности, роботы для пересчета валюты уже начали применяться в главном кассовом центре банка на Волгоградском проспекте. «В этом году мы будем внедрять (эти технологии. — РБК) в Юго-Западном банке (Ростов) и в Волго-Вятском банке (Нижний Новгород). Они заменят кассовые центры, кассы пересчета денег — это бэк-офисная функция», — рассказал Кузнецов.
Что будет, если роботы заменят людей: гости форума в Сочи ответили РБК
Накануне, 25 мая, стало известно, что ряд российских банков рассматривает возможность внедрения в банкоматах функции идентификации клиентов по внешности. Разработку подобной технологии подтвердили и в Сбербанке. Ранее о работе над технологией по идентификации клиентов по движению губ рассказал председатель правления банка Герман Греф.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 25 мая во время визита в IT-лицей в Казани предложил заменить российских футболистов роботами. По мнению премьера, это поможет российской сборной добиваться лучших результатов.