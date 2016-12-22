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«Мегафон» полностью восстановил связь в Москве и Поволжье после сбоя
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23:05
«Мегафон» полностью восстановил связь в Москве и Поволжье после сбоя

«МегаФон» восстановил работу своей сети в Москве и в Поволжье после крупного сбоя, который произошел в пятницу, 19 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале сотового оператора.

В сообщении отмечается, что голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме.

В пятницу, пользователи сети «МегаФон» в Москве, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде и других регионах России рассказали о проблемах со связью и с мобильным интернетом. Из-за перебоев также была нарушена работа сервисов такси, таких как Gett, Uber и «Яндекс.Такси».

В пресс-службе «МегаФона» сообщили РБК, что причина сбоев в работе сети — поломка в одном из элементов сетевого оборудования. В свою очередь директор «МегаФона» по связям с общественностью Петр Лидов рассказал в официальном Telegram-канале компании, что проблемы возникли из-за обновления программного обеспечения, которое было установлено в системе обработки данных компании. Он пояснил, что из-за сбоя возникла «постоянная пиковая нагрузка на систему», которая ее не выдержала. Лидов сообщил, что инженеры «МегаФона» перераспределяли нагрузку с неработающих систем на работающие. Он добавил, что компания сделает из данного сбоя выводы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Одному из пользователей Twitter «МагаФон» заявил, что компания рассмотрит возможность выплаты компенсаций клиентам, которые пострадали из-за проблем с сетью компании. 

Теги
«МегаФон», мобильный оператор, сбой связи, проблемы со связью
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