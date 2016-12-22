ИГ начала перегруппировку сил в своем последнем оплоте в Сирии

Российские военные заметили перегруппировку боевиков «Исламского государства» и переброску танков и тяжелой техники в районе Дейр-Эз-Зора, где ранее армия Башара Асада совместно с ВКС России вела наступательные бои с террористами

Фото: Rodi Said / Reuters

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» перебрасывают танки и свой вооруженный контингент в районе Дейр-Эз-Зора. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«После успешных наступательных действий группировки сирийских войск при поддержке российских ВКС в районе города Ганем-Али боевики ИГ пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор», — отметили в оборонном ведомстве.

Видео: Минобороны России

По информации российских военных, боевики стягивают в этом районе свою тяжелую технику, танки, автомобили с крупнокалиберным вооружением и минометами. Террористы делают это, так как «плацдарм вокруг Дейр-Эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле», подчеркнули в ведомстве.

Накануне, 27 августа, Минобороны отчиталось о том, что российская авиация совместно с военными отрядами сирийских правительственных войск взяли под свой контроль район Ганем-Али, расположенном в долине реки Евфрат. Силы Башара Асада освободили эту территорию от боевиков ИГ. Как отметили в российском ведомстве, там дислоцировалась «самая боеспособная и хорошо вооруженная группировка ИГ».

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской говорил, что освобождение Дейр-Эз-Зора приведет к разгрому основных сил ИГ. По его словам, этот сирийский район является «последним оплотом террористов.