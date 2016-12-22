Посольство России обвинило США в самовольном вывозе консульского архива

В посольстве России в США рассказали, что американские власти не позволили работникам российской дипмиссии вывезти архив из здания Генконсульства России в Сан-Франциско, а сами упаковали его и привезли в Вашингтон

Офицер дипломатической службы безопасности США в дверях ​здания Генконсульства России в Сан-Франциско (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Американские власти не дали российским дипломатам вывести из здания Генерального консульства России в Сан-Франциско консульского архива. Об этом сообщается на сайте российского посольства в США.

«Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание Генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива», — говорится в сообщении. Эти документы, как отметили в посольстве, представители американской стороны «самостоятельно упаковали и вывезли в Вашингтон», после чего, в понедельник, 23 октября, архив был передан посольству. Российское дипломатическое представительство отмечает, что американские власти вывезли документацию на фоне «неоднократных протестов» со стороны как посольства, так и МИД России.

«Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения», — заявили в российском диппредставительстве и подчеркнули, что США «в очередной раз грубо нарушили» Венскую конвенцию и двустороннюю консульскую конвенцию. «Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России», — подчеркнули в посольстве. Подобный ответ Москвы, как отметили дипломаты, может быть основан на «принципе взаимности, на котором строятся дипломатические отношения».

О решении закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке Госдеп США объявил 31 августа. В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства тогда говорилось, что Вашингтон таким образом «полностью выполнит решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». После этого в МИД России заявили, что американские власти провели в зданиях российских диппредставительств «обыски». Вашингтон, в свою очередь, называл эти мероприятия «осмотрами».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, 12 октября, заявила, что «американцы порылись в документах», которые остались в здании российского генконсульства. По ее словам, американская сторона «не скрывает этого».

В среду, 11 октября, российское Министерство иностранных дел сообщило, что со зданий российских дипломатических представительства в Сан-Франциско и Вашингтоне были сняты флаги. По мнению, МИДа там таким образом была совершено «кража». Произошедшее в ведомстве назвали «позорным событием». Кроме того, Москва обратилась к США с просьбой вернуть флаги. В Вашингтоне рассказали, что флаги «были почтительно приспущены и надежно хранятся в каждом из зданий».



Позже, во время телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал снятие флагов с российских консульств неприемлемым. Он отметил, что Россия готовит иск к Вашингтону и потребует от американской стороны вернуть российскую собственность, которая, как полагают в Москве, была «незаконно отобрана».

В свою очередь, в Государственном департаменте США заявили, что готовы вернуть в Россию флаги, которые были сняты с ее дипломатических представительств. Как заявила спикер американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, российские власти смогут получить флаги, «когда им будет удобно». «Думаю, нет страны в мире, которая относится с таким уважением к своему флагу и флагам других стран, это то, что мы принимаем всерьез», — подчеркнула она. Нойерт отметила, что все действия США в отношении зданий российских дипломатических представительств Вашингтон считает «абсолютно законным».