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СМИ опубликовали видео ударов по окружившим российский взвод боевикам
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СМИ опубликовали видео ударов по окружившим российский взвод боевикам
Война в Сирии, 21:30
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СМИ опубликовали видео ударов по окружившим российский взвод боевикам
Телеканал «Звезда» опубликовал видео ударов ВКС России по боевикам, которые окружили взвод российских военных в Идлибе в Сирии. Во время атаки на боевиков были ранены трое россиян

Видео: Телеканал «Звезда»

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», Воздушно-космические силы (ВКС) России обстреливают членов запрещенной в России террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра», перешедших в наступление на севере провинции Хама.

На видео видны запуски ракет и снарядов по различным целям — бронетехнике и автомобилям боевиков, которые пытались окружить взвод военной полиции России.

В результате действий боевиков взвод российской военной полиции из 29 человек оказался заблокированным. Обороняться от террористов российским военным помогал отряд племени муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Как сообщал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Серей Рудской, российским военным удалось деблокировать боевиков. В частности, благодаря поддержке штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков «с предельно малых высот», отмечал Рудской.

Представитель Генштаба отмечал, что российские военные «с боями», но «без потерь» вышли в район расположения правительственных войск. При этом, по его словам, три человека получили ранения в результате боевых действий. Все военные, участвовавшие в спецоперации, были представлены к государственным наградам, добавлял Рудской.

Последствия химической атаки в сирийской провинции Идлиб. Фоторепортаж Еще 5 фото
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По данным Генштаба, за сутки ударами авиации были уничтожены 187 объектов, около 850 террористов, 11 танков, четыре БМП, 46 пикапов, пять минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения.

Россия, Турция и Иран в середине сентября договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Такими зонами были признаны пригород Дамаска, некоторые районы на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо. В этих зонах в течение шести месяцев будет запрещено использование оружия.

Автор: Дарья Прунцева.
Теги: видео , Сирия , ВКС
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Боевики в Сирии попытались захватить взвод военной полиции России Политика
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