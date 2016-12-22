СМИ опубликовали видео ударов по окружившим российский взвод боевикам

Телеканал «Звезда» опубликовал видео ударов ВКС России по боевикам, которые окружили взвод российских военных в Идлибе в Сирии. Во время атаки на боевиков были ранены трое россиян

Видео: Телеканал «Звезда»

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», Воздушно-космические силы (ВКС) России обстреливают членов запрещенной в России террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра», перешедших в наступление на севере провинции Хама.

На видео видны запуски ракет и снарядов по различным целям — бронетехнике и автомобилям боевиков, которые пытались окружить взвод военной полиции России.

В результате действий боевиков взвод российской военной полиции из 29 человек оказался заблокированным. Обороняться от террористов российским военным помогал отряд племени муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Как сообщал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Серей Рудской, российским военным удалось деблокировать боевиков. В частности, благодаря поддержке штурмовиков Су-25, наносивших удары по живой силе и бронеобъектам боевиков «с предельно малых высот», отмечал Рудской.

Представитель Генштаба отмечал, что российские военные «с боями», но «без потерь» вышли в район расположения правительственных войск. При этом, по его словам, три человека получили ранения в результате боевых действий. Все военные, участвовавшие в спецоперации, были представлены к государственным наградам, добавлял Рудской.

По данным Генштаба, за сутки ударами авиации были уничтожены 187 объектов, около 850 террористов, 11 танков, четыре БМП, 46 пикапов, пять минометов, 20 грузовых автомобилей, 38 складов вооружения.

Россия, Турция и Иран в середине сентября договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Такими зонами были признаны пригород Дамаска, некоторые районы на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо. В этих зонах в течение шести месяцев будет запрещено использование оружия.