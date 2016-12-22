В правительстве Украины назвали способом вернуть Крым уничтожение России

По словам Георгия Туки, принятие любых законов, касающихся возвращения Крыма и Донбасса, будет политиканством. Территории Донецкой и Луганской областей, по его мнению, могут вернуться под контроль Киева в обозримом будущем

Георгий Тука (Фото: Ратынский Вячеслав / Украинское фото)

Территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в обозримом будущем могут вернуться в состав Украины, уверен бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, а ныне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает агентство УНН.

По его словам, первым шагом на этом пути станет смещение руководящих ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, на смену которым придут «голуби мира» в лице «латентных сепаров», не имеющих ни крови на руках, ни отношения к организации событий 2014 года, в результате которых часть Донбасса оказалась не подконтрольна Киеву.

С возвращением Украине вошедшего в состав России Крыма ситуация, по словам Туки, обстоит намного сложнее.

«Если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма, кроме уничтожения России как государства, в существующем режиме — другого пути я сегодня не вижу», — отметил замминистра.

Тука отметил, что одним только принятием любых законов ни Донбасс, ни Крым Украине не вернуть, это не более чем политиканство.

«Лишь только пошаговая компиляция действий. И документы, и повышение боеспособности войска, и повышение экономической и финансовой состоятельности Украины, и усиление уровня общин. Все это исключительно в компиляции, как пазлы друг к другу будут складываться. Только таким путем мы вернем себе территорию», — заявил замминистра.

6 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признается страной-агрессором.

10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что спор по поводу Крыма во избежание войны в Европе необходимо решить путем выплаты Украине российской компенсации за потерянные территории.

По словам Земана, присоединение Крыма к России, несомненно, было аннексией, но теперь это уже fait accompli, то есть свершившийся факт, и ситуацию невозможно вернуть в первоначальное состояние.

На следующий день Порошенко также выступил в ПАСЕ, заявив, что Украина «никогда не покинет своих граждан в Крыму» и не будет торговать территориями.