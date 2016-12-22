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Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
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Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Украинский кризис, 22:31
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Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Представители США и Киева настаивают на размещении миротворцев ООН на границе Украины и России. Москва считает это нелогичным. И хотя Запад, как результат, предлагает смягчение санкций, вряд ли это произойдет, заключают эксперты
Фото: FA Bobo / Pixsell / PA Images / ТАСС

​Углубление разделения

Тема введения в Донбасс миротворческой миссии ООН стала одной из центральных на идущей в Киеве конференции «Ялтинская европейская стратегия». Подробную позицию США по этому вопросу 16 сентября изложил спецпредставитель Государственного департамента по украинскому урегулированию Курт Волкер. Он раскритиковал российские предложения по миссии. «Условия мандата, который предложила Россия, я беспокоюсь, только углубят разделение в Украине», — заявил Волкер (цитата по «Интерфаксу»). В частности, Вашингтон не устраивает, что миссия будет располагаться на линии соприкосновения, а не на всей территории конфликта, будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей, не будет иметь выхода на российско-украинскую границу, перечислил Волкер.

О готовности России поддержать введение миротворческой миссии ООН в зону конфликта в Донбассе президент Владимир Путин заявил 5 сентября. Тогда же он сформулировал основные российские условия: задачей специальных сил должна быть только охрана сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, размещаться они должны только на линии разграничения Вооруженных сил Украины и военных подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР, доступа к границе России и Украины, которую Киев сейчас не контролирует, они иметь не должны, а переговоры по мандату миссии Киев должен вести напрямую с представителями ДНР и ЛНР.

Миссия ОБСЕ работает по всей Украине с 2014 года, однако основное внимание уделяет территории, где ведутся боевые действия. Сотрудники миссии регулярно сообщают об угрозах их безопасности, а также об отсутствии доступа к участку границы России и Украины, которую Киев не контролирует после появления ДНР и ЛНР.

Президент Украины Петр Порошенко предложение Москвы раскритиковал. Он считает, что миссия должна иметь доступ к неконтролируемому Киевом участку границы с Россией, в ее составе не должно быть россиян, а мандат следует обсуждать с Россией и другими странами, но не с ЛНР и ДНР, которых в Киеве называют террористами.

При этом 11 сентября в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин уточнил, что Россия считает возможной работу миротворцев ООН «не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки». Поездки ОБСЕ проводит не только на территории Донбасса, но и в других районах Украины.

США настаивают на том, чтобы миротворческая миссия в Донбассе обеспечивала безопасность на всей неподконтрольной Украине территории и контролировала украинскую часть границы с Россией, заявил Волкер.

Заморозка или выборы

Мнения участников конференции о том, какие последствия будет иметь ввод миротворцев, разделились. «Введение миротворцев — плохая идея <...> Миротворцы ООН не решают конфликты, а замораживают их», — заявил в Киеве бывший посол США в ООН Джон Болтон. Он полагает, что Россия как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН будет влиять на миротворцев.

Чтобы этого не допустить, в составе миссии не должно быть граждан России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Введение миротворцев может сделать конфликт менее «горячим», однако переведет его в замороженную фазу, сделает постоянным, предостерег также побывавший в Киеве экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

Однако Волкер все же настаивает, что миссия, если она будет сформирована на основе предложений Украины и стран Запада, создаст безопасное пространство, на котором будет возможно политическое урегулирование конфликта. В целом, отметил он, предложение Москвы является интересным и свидетельствует о том, что давление на Россию работает. Обсудить ситуацию на Украине Волкер намерен на встрече с помощником российского президента Владиславом Сурковым в октябре.

Чужие мечты

Если ввод миротворцев состоится и они будут работать с полноценным мандатом, России может быть предоставлен «пряник» в виде снятия определенных санкций, заявил на конференции бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. До него о возможности снятия санкций после ввода миротворцев говорил действующий министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Франк-Валтер Штайнмайер. Однако канцлер Меркель в интервью медиагруппе Funke 17 сентября уточнила, что предложение России по миротворцам — «это ростки, которые не дают повода для смягчения санкций».

Россия не поддержит миссию с тем мандатом, на котором настаивает Запад, следует из заявлений председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. «Никакой логики в этом предложении я не вижу», — прокомментировала она 17 сентября предложения Волкера по установлению контроля за границей России и Украины. ​«Те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса и Луганска колючей проволокой или кольцом и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет, не получится», — заявила Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

«Волкер в Киеве озвучил мечты Порошенко, его стремление чужими руками подчинить себе Донбасс и расправиться с его жителями, не принявшими госпереворот в Киеве и восставшими против карательной операции под названием АТО», — сказал ТАСС ​представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Заявления о возможном снятии санкций — это «завлекалочка» для Москвы, однако Россия на нее не поддастся, уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Прогресс в размещении миссии вряд ли зайдет настолько далеко, чтобы речь зашла о снятии санкций, указывает эксперты, так как позиции по миротворческой миссии, пусть Россия и пошла на небольшую уступку, очень расходятся и вряд ли сблизятся. Отягчающим фактором в дискуссии является очень жесткая и негибкая позиция США, говорит Жарихин.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Украина , Донбасс , Петр Порошенко , миротворцы , восток Украины , Андерс Фог Расмуссен , Санкции ...
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