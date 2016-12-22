Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,10 57,56 EUR Нал. 69,12 68,43 USD Бирж. 57,78 -0,18 EUR Бирж. 68,65 -0,25 USD ЦБ. 57,77 +0,10 EUR ЦБ. 68,70 -0,40 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2050,06 -0,20% РТС 1117,81 -0,05% Brent 55,61 +0,96% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7312,05 -0,92%
ЕС продлил индивидуальные санкции против России из-за Крыма
Лента новостей
Частной медицине предсказали рост из-за низкого качества госуслуг 16:04, Бизнес Человек погиб при обвале породы на шахте в Коми 16:02, Общество «Первый канал» откажется от программы «Жди меня» 16:01, Общество Строители моста в Крым ответили на сообщения о технике из Нидерландов 15:57, Бизнес Советник Авакова обвинил спецслужбы России в ложных звонках о минировании 15:52, Политика «Спартак» потерял капитана команды после матча Лиги чемпионов 15:50, Спорт Голодец рассказала о разнице зарплат мужчин и женщин в России 15:45, Общество Полиция пообещала обеспечить безопасность во время показов «Матильды» 15:36, Общество Синоптики пообещали москвичам сохранение тепла в сентябре 15:34, Общество Fasten начал продавать свой такси-сервис через франшизу 15:34, Технологии и медиа Создатели «Игры престолов» снимут несколько версий финала сериала 15:21, Общество На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы 15:15, Политика Парламент Ирака уволил выступавшего за курдский референдум губернатора 15:12, Политика СК завел дело после инцидента со стрельбой и трупом в центре Белгорода 15:11, Общество Шамиль Тарпищев впервые за 20 лет пропустит матч Кубка Дэвиса 15:03, Спорт Подлодки Минобороны выпустили ракеты по объектам боевиков ИГ в Сирии 14:56, Политика В Польше мужчина угнал товарный поезд 14:52, Общество Игра на понижение: что привело к скандалу с «Матильдой» 14:51, Мнение ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в России 14:46, Политика В центре Еревана произошла стрельба 14:42, Общество Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil 14:31, Бизнес Дыра в капитале банка «Югра» выросла в 40 раз 14:25, Финансы Киев опроверг сообщения о передаче России данных об убийстве Вороненкова 14:16, Политика В Госдуме обсудят вопрос об ужесточении наказания за телефонный терроризм 14:01, Общество Суд начал банкротство сына Черномырдина по заявлению ВТБ 14:01, Бизнес В Пхеньяне пригрозили «потопить Японию» и «испепелить США» 14:00, Политика В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo 13:54, Общество Блогер Лапшин прибыл в Тель-Авив из Азербайджана 13:39, Общество
ЕС продлил индивидуальные санкции против России из-за Крыма
Война санкций, 16:07
0
ЕС продлил индивидуальные санкции против России из-за Крыма
В обновленный перечень вошли 149 физических и 38 юридических лиц. Санкции останутся в силе до 15 марта 2018 года

Совет ЕС продлил срок действия санкций против России на шесть месяцев до 15 марта 2018 года. Меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны союза. Санкции распространяются на 149 человек и 38 организаций, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Из санкционного списка исключены четыре человека в связи с их смертью. Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня исчезло, власти ЕС добавили в список новую структуру.

Правовой акт о продлении санкций будет опубликован 15 сентября в Официальном журнале ЕС.

Материал дополняется.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ЕС , Крым , Санкции
Главное
«Первый канал» откажется от программы «Жди меня» Общество
Материалы по теме
Европарламент призвал ввести санкции против россиян по делу Магнитского Политика
Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США Экономика
СМИ узнали об угрозе финансированию оборонзаказа России из-за санкций США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку