Песков ответил на слова Земана о «выкупе» Украине за Крым

Пресс-секретарь президента России заявил, что ни о каком «выкупе» Украине за Крым речи быть не может — полуостров легитимно вошел в состав России. Ранее президент Чехии Милош Земан предложил Москве заплатить Киеву за Крым

Ни о какой компенсации Украине за Крым быть не может, поскольку полуостров вошел в состав России легитимно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Чехии Милоша Земана обменять Крым на российские деньги или газ, передает корреспондент РБК.

«Ни о какой аннексии ни в фактологическом, ни в юридическом плане говорить нельзя. Это неверно», — сказал он. «Соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации, поскольку легитимный орган Крыма — Верховный совет — принял решение о выходе из Украины на фоне переворота [на Украине], который состоялся, и на фоне угрозы экстремизма, развивавшейся на фоне переворота», — пояснил Песков.

«В связи с этим сама формулировка о том, что такие действия могут регулироваться каким-то выкупом с нашей точки зрения, совсем неправильны», — подчеркнул представитель Кремля. «Надеемся, что со временем это признание [со стороны Украины] наступит, — продолжил он. — Должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного полуострова».

Он добавил, что Москва «уважает очень авторитетного политика Земана, у которого давние добрые отношения с президентом Владимиром Путиным. «Мы наблюдаем за дискуссией и, в том числе, обратили внимание на недавние заявления президента Земана», — заключил Песков.

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