Google подтвердил проверку вмешательства России в выборы в США

В компании Google подтвердили, что занимаются «доскональной проверкой» вмешательства России в выборы в США, а именно тем, как Россия продвигала рекламу на ресурсах Google. Также изучением активности России занялись в Microsoft

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Американская компания Google проводит тщательную проверку попыток использовать ее ресурсы и интернет-площадки в политических целях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

«Мы занимаемся доскональной проверкой случаями злоупотребления нашими системами, работаем с исследователями, а также с другими компаниями и окажем помощь в проведении текущих исследований», — отметил представитель Google.

Газета Financial Times добавляет, что Google преследует строгие рекламные политики и намерена добиваться их соблюдения.

«У нас есть ряд строгих рекламных правил, в том числе ограничение на выявление целевой аудитории политических объявлений и запреты на таргетинг по расовому или религиозному признаку», — подчеркнул пресс-секретарь IT-компании.

​Также исследованием причастности России к политическим рекламным кампаниям в США во время президентских выборов 2016 года занялись и в другой американской IT-компании — Microsoft. Reuters сообщил, что в организации начали изучать возможность покупки «российскими агентами» на своих площадках рекламы, которая могла бы повлиять на исход выборов.

О том, что Google впервые нашел признаки вмешательства России в президентские выборы в США, сообщили в понедельник, 9 октября, источники The Washington Post. Собеседники издания, знакомые с результатами внутрикорпоративного расследования Google, отметили, что связанные с Россией аккаунты размещали рекламу на YouTube, в Gmail, а также на принадлежащей Google рекламной платформе DoubleClick. Всего на рекламные объявления были потрачены менее $100 тыс.

Bloomberg отмечает, что аналитики материнской компании Google — Alphabet — обнаружили, что на политическую рекламу было потрачено порядка $4,7 тыс. Кроме этого российские пользователи ресурсов Google потратили на рекламу около $53 тыс. Собеседник агентства заверил, что пока неизвестно, имеют ли эти траты реального отношения к российским властям.

Аналогичное расследование в сентябре провела администрация Facebook. Аналитики социальной сети обнаружили, что якобы связанные с Россией аккаунты потратили около $100 тыс. на размещение рекламы, затрагивающей широкий спектр социальных вопросов, во время выборов. После этого Facebook передала конгрессу США результаты своего внутрикорпоративного расследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Президент США Дональд Трамп заверял, что информация о покупках Россией рекламы на Facebook является «мистификацией».