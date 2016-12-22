Путин освободил от должности губернатора Приморья

Владимир Миклушевский был освобожден от должности по собственному желанию. Он написал заявление еще 29 сентября, рассказал источник РБК. Исполняющим обязанности главы региона назначен глава «Росморпорта» Андрей Тарасенко

Владимир Миклушевский и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Миклушевский освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, занимающий должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», заявил «Интерфаксу» Дмитрий Песков.​

Пресс-служба Кремля подтвердила, что Владимир Путин провел рабочую встречу с Тарасенко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморья.

Миклушевский написал заявление об отставке еще в пятницу, 29 сентября, сказал РБК близкий к Кремлю источник. По его словам, отставка губернатора была предрешена из-за конфликта с силовиками и потери федеральных покровителей — группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и братьев-бизнесменов Ковальчуков.

По словам источника РБК, губернатор «просто потерял контроль над ситуацией».

Один из приморских бизнесменов рассказал РБК, что причинами отставки Миклушевского с поста губернатора Приморского края также был его конфликт с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, и то, что он так и не смог консолидировать местные элиты. «Все: сенаторы, местные депутаты и члены правительства — были если не настроены против него, то не с ним точно. По сути, у него здесь даже не было своей команды», — добавил источник РБК.

Отставку Миклушевского прогнозировали политологи, глава Приморского края попал в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг» 29 сентября. В рейтинге устойчивости он получил штрафные баллы за федеральные и региональные конфликты, а также за аресты и уголовные дела чиновников региона: в частности, три заместителя Миклушевского стали фигурантами различных уголовных дел. В целом Миклушевский не был лидером среди губернаторов, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Он сделал акцент на перехвате контроля над краевым центром и в этом увяз. В результате конфликт с мэром Владивостока Пушкаревым завершился ничьей и не защитил команду губернатора от уголовных дел, а, подобно оппонентам главы Самарской области Николая Меркушкина, недовольные Миклушевским успешно масштабировали допускаемые им ошибки на федеральный уровень», — рассуждает политолог.

В последние годы регион сотрясала череда коррупционных скандалов, связанных с его администрацией. В этом июле были задержаны вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков и глава администрации Уссурийска Евгений Корж. Они подозревались в злоупотреблениях при реализации программы газификации. Вишняков был третьим заместителем Миклушевского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. До этого под следствие попали Олег Ежов, курировавший сферу строительства, и Сергей Сидоренко, отвечавший за сельское и рыбное хозяйства. По версии силовиков, Ежов подписал акт о приемке работ по строительству здания пожарной части, хотя в полном объеме они выполнены не были. Сидоренко проверяли по делу о покушении на мошенничество при распределении компенсаций сельхозпредприятиям, пострадавшим от наводнения.

Андрей Тарасенко — выпускник Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. Затем Тарасенко трудился в Россельхозбанке, Федеральном агентстве водных ресурсов. Руководителем «Росморпорта» он стал в 2013 году. Он также с 2008 по 2012 год работал в «Росатоме» на должности заместителя директора департамента управления делами и имущественным комплексом. «Росатом» в это же время, до перевода на должность первого замруководителя кремлевской администрации, возглавлял Сергей Кириенко.

Миклушевский возглавил Приморский край в 2012 году. До этого он был ректором Дальневосточного федерального университета.

Глава Приморья стал уже шестым за полторы недели руководителем региона, который ушел в отставку по собственному желанию. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

В начале сентября источники РБК, в том числе чиновники федерального уровня, сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов.