Минобороны сообщило о гибели в Сирии двух российских военных

Двое российских военнослужащих погибли после обстрела боевиками ИГ автоколонны в провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел велся из минометов, один из военнослужащих погиб на месте, второй — скончался в госпитале от полученных ранений

Российские военные в Сирии (Фото: Минобороны России / ТАСС)

В результате минометного обстрела боевиками «Исламского государства» (деятельность в России запрещена) автомобильной колонны погибли двое российских военнослужащих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Минобороны. Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор.

«Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. По пути в провинцию Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ», — цитирует агентство сообщение военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, один военнослужащий погиб во время обстрела, еще один скончался в госпитале после полученных ранений.

В сообщении не уточняется, когда именно погибли россияне. Они, как говорится в заявлении Минобороны, представлены к государственным наградам посмертно.

Ранее 4 сентября в российском военном ведомстве сообщили о том, что сирийская армия при поддержке ВКС России успешно проводит наступательную операцию на Дейр-эз-Зор, который на протяжении нескольких лет был блокирован боевиками ИГ.​ Правительственные войска Сирии, по данным Минобороны, уже захватили «две стратегически важных высоты» и сумели «продвинуться на 8 км».

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В ходе наступления, как пояснили в министерстве, войска выбили боевиков «Исламского государства» с дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор и вышли на подступы к населенному пункту Бир-Кабакеб.​ До этого, в конце августа, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской отмечал, что «освобождение» Дейр-эз-Зора от террористов приведет к разгрому основных сил ИГ.

Согласно официальным данным Минобороны на 4 сентября, с начала российской военной операции в Сирии всего погибли 36 человек. При этом ранее, в начале августа, Reuters со ссылкой на членов семей российских военных, их знакомых и чиновников сообщал о том, что с января по август 2017 года в Сирии погибли 40 российских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний. В Минобороны позже эту информацию опровергли.​