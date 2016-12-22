В партии Саакашвили заявили об отсутствии запрета на его въезд на Украину

СБУ, Госпогранслужба, Минюст и полиция Украины не получали распоряжения о запрете на въезд в страну Михаила Саакашвили, рассказал его адвокат. Сам политик, лишенный гражданства, пообещал вернуться в страну 10 сентября

Михаил Саакашвили (Фото: Глеб Гаранич / ТАСС)

Ответственные ведомства и силовые органы Украины не получали информацию о запрете на въезд в страну бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте основанной Саакашвили партии «Движение новых сил» («Рух нових сил»).

Оно гласит, что адвокат Саакашвили Павел Богомазов получил официальные ответы из нескольких ведомств, из которых следует, что въезд в страну для его клиента не закрыт. В Службе безопасности Украины на запрос адвоката ответили, что информация о запрете на въезд Саакашвили в СБУ отсутствует. В Национальной полиции также заявили, что в автоматизированной системе учета сведений о запрете въезда для Саакашвили также нет.

Аналогичные ответы пришли из Минюста и Госпогранслужбы страны. На сайте партии опубликованы копии ответов на запросы адвоката.

«Следовательно, нет никаких законных оснований для препятствования пересечения украинской границы Михаилом Саакашвили 10 сентября в пункте пропуска Краковец. Любые попытки правоохранительных органов не впустить Михаила Саакашвили на территорию Украины можно считать преступными и нарушающими законодательство», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook «Движения новых сил».

Ранее соратник политика Давид Сакварелидзе рассказал, что делегация партии собирается встречать Саакашвили на украинской границе во Львовской области. По его словам, он должен пересечь границу 10 сентября. В августе сам бывший губернатор заявил, что собирается вернуться на Украину через КПП Краковец-Корчева в Львовской области 10 сентября.

Саакашвили был лишен украинского гражданства указом президента Петра Порошенко от 26 июля 2017. В украинской миграционной службе тогда сообщили, что экс-губернатор Одесской области указал ложные данные в анкете на получение местного паспорта.

Через несколько дней первый замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк пояснил, что если Саакашвили попытается въехать в страну, то его паспорт будет изъят, а самого визитера на территорию Украины не пустят. «Паспорт изымается, дается справка о его изъятии, и данное лицо не пропускают через государственную границу, поскольку у данного гражданина нет документов, которые дают право для пересечения границы», — заявил украинский чиновник.

Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году. С мая 2015 года по ноябрь 2016-го он возглавлял Одесскую областную государственную администрацию (ОГА). После отставки Саакашвили заявил о создании собственную партии и намерении начать политическую борьбу против действующего президента Украины Петра Порошенко.