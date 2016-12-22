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Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме
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Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме
Отставки губернаторов, 16:49
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Путин назначил главой Дагестана лидера фракции «Единой России» в Госдуме
Президент принял отставку Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики Владимира Васильева. По данным источников РБК, замглавы Росгвардии Меликов отказался возглавить Дагестан
Владимир Путин и Владимир Васильев (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио главы республики вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте страны Владимира Васильева.

«Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», - говорится в подписанном Путиным указе.

О своем решении назначить Васильева главой Дагестана Путин сообщил ему лично на прошедшей в Кремле встрече.

«Мне бы очень хотелось, чтобы республику возглавил человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня. Я Вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от Вас и от того, что произойдет за этот почти год», - сказал Путин, назвав Васильева «политическим тяжеловесом».

Васильев в ответ сказал, что получить предложение от главы государства это «честь» и пообещал сделать все, что Путин не пожалел о своем выборе.

«Самое главное – чтобы люди тоже почувствовали, что можно и нужно делать жизнь лучше. Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые времена. Если такое доверие мне оказано, Вами и затем народом Дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, который я знаю непонаслышке», - заявил новоиспеченный глава республики.

Замглавы Росгвардии Сергей Меликов, который ранее рассматривался как кандидат на пост главы Дагестана, от предложения возглавить республику отказался, рассказали РБК три источника, близкие к Кремлю и администрации республики.

В конце сентября 2017 года источники РБК сообщали, что Абдулатипов написал заявление о своей отставке с поста главы Дагестана. На следующий день сам Абдулатипов объявил о своем уходе на сессии Народного собрания Дагестана.

При этом Абдулатипов посетовал на то, что в Москве есть люди, которые «на ходу бреют зайцев». «Они навязывают президенту [страны] не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего», — цитирует его дагестанское издание «Новое дело».

Четыре источника РБК тогда сообщили, что в качестве основной кандидатуры на пост главы Дагестана рассматривается заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, который ранее занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Источник РБК в Росгвардии отметил, что если Меликова рассматривают в качестве кандидата, то это связано с его происхождением, поскольку он наполовину лезгин.

Владимира Васильева среди возможных кандидатов на пост главы Дагестана источники не называли, тем более что 68-летний депутат не слишком хорошо соответствовал тренду на омоложение губернаторского корпуса. Назначение Васильева оказалось неожиданностью и в Дагестане, сказал РБК источник, близкий к администрации республики.

«Он стал неожиданной фигурой как для окружения Рамазана Абдулатипова, так и для Магомедсалама Магомедова, которого после отказа Меликова называли приоритетным кандидатом на пост и в окружении которого уже праздновали победу. Неожиданное решение Кремля означает, что местным элитам не доверяют», - отметил источник РБК.

По словам секретаря Генарального совета «Единой России» Сергея Неверова, решение о назначении Васильева «направлено на решение задач по социально-экономическому развитию Дагестана», а также обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

«Мы всегда готовы подставить ему свое плечо», - заверил Неверов. Он также отметил, что вопрос о новом главе фракции ЕР в Госдуме будет обсуждаться с Путиным и председателем ЕР и правительства страны Дмитрием Медведевым, но сейчас о возможных кандидатурах говорить преждевременно.

Два собеседника РБК среди депутатов-единороссов отметили, что назначение Васильева стало для них неожиданностью, и во фракции этот вопрос никак не обсуждался.

«Дагестан - это очень сложный регион, но лучшего назначения в него сложно и представить», - отметил заместитель секретаря Генсовета Партии ЕР Евгений Ревенко, напомнив, что Васильев ранее занимал пост замглавы МВД, и, «в хорошем смысле, интеллигент в погонах».

Глава фонда «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с РБК назвал назначение Владимира Васильева врио главы Дагестана «традицией».

«Такая вот традиция: генерал-силовик из Москвы с полицейским опытом, который способен в том числе заниматься координацией противодействия террористическому подполью и достаточно жестко руководить», - сообщил эксперт.

Бывший сотрудник аналитического управления МВД пояснил РБК, что назначение Васильева свидетельствует о том, что в отношении Дагестана Кремль намерен проводить политику равноудаленности элит.

«Васильев человек из обоймы президента. Нельзя забывать и про напряженные отношения между МВД и Росгвардией, которые прослеживаются в Дагестане. А также про межэтнические и межклановые противоречия Это не молодой технократ, а опытный человек, которого будут уважать на Кавказе, и который способен сглаживать все эти острые углы», - пояснил собеседник РБК.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Васильев представляет собой редкий для российской партии власти тип политика, который способен эффективно взаимодействовать и с элитами, и с рядовыми избирателями.

«Васильев обладает редким сочетанием силового бэкграунда, что в случае с Северным Кавказом, безусловно, важно, а также публичным политическим опытом. В Тверской области, от которой он избрался в Госдуму, он сумел стать эдаким дуайеном: и конфликтующие элиты он мирит, и с рядовыми избирателями общается. Для москвича, оказавшегося в глубинке, результаты он демонстрирует очень неплохие. Васильев очень серьезный игрок, и в этом плане, Дагестану, наверное, повезло. Хотя, Дагестан - это, конечно, не Тверь. Здесь Васильеву будет посложнее», - сказал Галлямов в разговоре с РБК.

Осеннюю серию отставок глав регионов Кремль начал 25 сентября. Близкие к власти источники РБК тогда сообщали, что уйти могут до десяти губернаторов, до Абдулатипова свои посты уже покинули губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. Все они, как и Абдулатипов, ушли «по собственному желанию».

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, затем Всесоюзный юридический заочный институт и, наконец, Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук.

Параллельно учебе Васильев занимал различные посты в РУВД и ГУВД Москвы, а также МВД РСФСР и России, дослужившись в итоге до первого заместителя министра внутренних дел и звания генерал-полковника.

С 2003 года депутат Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, с 2012 года вице-спикер Госдумы и лидер фракции «Единой России» в парламенте. Кроме того, входит в Бюро Высшего Совета и президиум Генерального Совета «Единой России». Руководитель партийного проекта «Гражданский контроль». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и орденом Почета.

Авторы: Евгений Калюков, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков, Екатерина Костина, Егор Губернаторов.
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