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МИД России призвал к хладнокровию после испытания КНДР водородной бомбы
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МИД России призвал к хладнокровию после испытания КНДР водородной бомбы
Политика, 11:50
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МИД России призвал к хладнокровию после испытания КНДР водородной бомбы
Министерство иностранных дел заявило о необходимости сохранять хладнокровие и избегать дальнейшей эскалации напряженности в связи с шестым испытанием ядерного взрывного устройства Северной Кореей. МИД призвал вернуться к диалогу

Российское внешнеполитическое ведомство выразило глубокую озабоченность в связи с последними ядерными испытаниями КНДР и призвало вернуться к диалогу как «единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова». Официальное заявление опубликовано на сайте МИДа.

«В складывающихся условиях настоятельно необходимо сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности», — говорится в документе.

«Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской «дорожной карты», — отметили в МИДе.

В заявлении также отмечается, что руководство КНДР создает угрозу миру и безопасности как на Корейском полуострове, так и в регионе в целом. «Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР.», — говорится в заявлении.

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Автор: Владислав Гордеев.
Теги: МИД России , КНДР , ядерные испытания
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