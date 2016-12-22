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Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости
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Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости
Политика, 15:12
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Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости
Для урегулирования конфликта между Барселоной и Мадридом необходимо участие третьей стороны, признали в Каталонии. Решение о провозглашении независимости автономии местные власти планируют объявить в течение 24 часов
Карлес Пучдемон. 2 октября 2017 года (Фото: Albert Gea / Reuters)

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о том, что местные власти объявят решение о провозглашении независимости автономии в течение 24 часов после публикации результатов референдума. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции после чрезвычайного заседания женералитата (правительства Каталонии), передает издание La Vanguardia.

Во время выступления Пучдемон, в частности, потребовал вывода с территории автономии Национальной полиции и Гражданской гвардии Испании. После беспорядков, произошедших во время референдума, власти региона, по его словам, «решили создать специальную комиссию для расследования нарушений основных прав» местных жителей. В этот орган, как добавил глава женералитата, должны будут войти «эксперты и члены юридической команды правительства» Каталонии.

«Я думаю, что мы заслужили право быть услышанными, чтобы [на наши проблемы] напрямую обращали внимание европейские институты», — также отметил Пучдемон. Конфликт между Барселоной и Мадридом он назвал «не внутренним делом» одной страны. «Очевидно, что [для урегулирования ситуации] необходимо посредничество третьей стороны», — подчеркнул он, добавив также, что для этого «должен быть создан климат разрядки».

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Какие именно страны или организации, по его мнению, могли бы выступить подобными посредниками, Пучдемон не уточнил. Данных о том, что такую функцию мог был выполнить Евросоюз, у властей Каталонии, как заметил глава женералитата, нет.​ «Понятно, что [дальше] все так не может продолжаться», — сказал также Пучдемон. «Нельзя отказываться от посредничества так же, как и [нельзя] отвергать диалог», — отметил он, подчеркнув, что в Барселоне не видят «более эффективного способа» для решения ситуации, чем переговоры.

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Отсутствие диалога между Каталонией и международными организациями Пучдемон назвал «частью ошибки, которая заключается в непризнании политической проблемы» в регионе. «Это действительно происходит, и чем позже признать эту реальность, тем будет хуже», — сказал политик, в очередной раз отметив важную, по его мнению, роль Евросоюза в урегулировании ситуации. «Существует проблема, которая затрагивает их [ЕС] напрямую, и они просто не могут смотреть в другую сторону [и не увидеть этого]», — отметил он.

«Я не провозглашаю независимость [региона прямо сейчас]», — также заметил Пучдемон. «Правительство [Каталонии] осознало, что настало время обратиться к посредничеству», — заключил глава женералитата.

Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость автономии
Политика

Референдум о независимости Каталонии, несмотря на активное сопротивление Мадрида и действия испанских сил правопорядка, состоялся 1 октября. Многие люди, по данным властей автономии, не смогли принять участие в голосовании, потому что избирательные участки «были оккупированы полицией».

В результате столкновений сторонников независимости региона и представителей правоохранительных органов Испании в этот день в области пострадали 893 человека. В голосовании на референдуме, как уточнял представитель каталонских властей Жорди Турул, приняли участие 50% жителей региона. Всего в Каталонии проживают 7,5 млн человек, общее число избирателей местные власти оценивали в 5,3 млн человек.

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Согласно предварительным результатам, как уточнили позже власти Каталонии, 90% участников референдума (около 2,26 млн человек) проголосовали за выход автономии из состава Испании, против — 7,8%. 2,2% бланков оказались незаполненными или поврежденными. В Барселоне эти данные назвали «абсолютным величием» гражданской позиции местных граждан. 

В Мадриде в свою очередь​ референдум не признали. Премьер-министр Испании Мариано Рахой счел голосование «провальным», так как, по его информации, большинство каталонцев референдум проигнорировали.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Испания , Каталония , Независимость , Референдум
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