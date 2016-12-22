Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова»

26 октября было предъявлено обвинение в мошенничестве по «делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Софье Апфельбаум, в прошлом главе департамента Минкультуры. Это обвинение стало в деле шестым. Все фигуранты — в обзоре РБК.
Художественный руководитель «Гоголь-центра». Обвиняется в преступном сговоре и хищении 68 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Отрицает свою вину. Находится под домашним арестом.
Директор Российского академического молодежного театра. Бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. В департаменте Апфельбаум отвечала за распределение субсидий, в хищении которых обвиняют фигурантов «дела «Седьмой студии». Задержана 26 октября после допроса в Следственном комитете. Не признала себя виновной. Отправлена под домашний арест.
Бывший гендиректор «Гоголь-центра». Согласно первоначальному обвинению растратил 2,3 млн руб. на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по мнению следствия, не был поставлен. Защита указывала, что спектакль до сих пор в репертуаре театра, номинировался на театральные премии, на него есть рецензии в прессе. Не признает вину. Находится в СИЗО.
Бывший главбух АНО «Седьмая студия». Первоначально ей было предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн руб. Заключила сделку со следствием, дала подробные признательные показания, изобличающие Итина, Малобродского и Серебренникова. На допросе рассказала, что за время работы в «Седьмой студии» вывела на счета фирм-однодневок не менее 100 млн бюджетных рублей. Была принята на работу в «Седьмую студию», несмотря на судимость за экономическое преступление. С 6 октября содержится под домашним арестом.
Экс-гендиректор АНО «Седьмая студия». Возглавлял организацию на момент предполагаемых хищений. Изначально обвинялся в том, что вместе с Масляевой фальсифицировал договор о техобеспечении театрального фестиваля на 1,2 млн руб., тогда как в действительности работы не были проведены. Не признает вину в мошенничестве, но признает халатность. Находится под домашним арестом.