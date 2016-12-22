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Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова»
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Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова»
Дело Серебренникова, 13:45
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Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова»

26 октября ​было предъявлено обвинение в мошенничестве по «делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Софье Апфельбаум, в прошлом главе департамента Минкультуры. Это обвинение стало в деле шестым. ​Все фигуранты — в обзоре РБК.

Кирилл Серебренников
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Художественный руководитель «Гоголь-центра». Обвиняется в преступном сговоре и хищении 68 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Отрицает свою вину. Находится под домашним арестом.

Что означает задержание Серебренникова
 

Софья Апфельбаум
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Директор Российского академического молодежного театра. Бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. В департаменте Апфельбаум отвечала за распределение субсидий, в хищении которых обвиняют фигурантов «дела «Седьмой студии». Задержана 26 октября после допроса в Следственном комитете. Не признала себя виновной. Отправлена под домашний арест.

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Алексей Малобродский
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший гендиректор «Гоголь-центра». Согласно первоначальному обвинению растратил 2,3  млн руб. на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по мнению следствия, не был поставлен. Защита указывала, что спектакль до сих пор в репертуаре театра, номинировался на театральные премии, на него есть рецензии в прессе. Не признает вину. Находится в СИЗО.

Нина Масляева
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший главбух АНО «Седьмая студия». Первоначально ей было предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн руб. Заключила сделку со следствием, дала подробные признательные показания, изобличающие Итина, Малобродского и Серебренникова. На допросе рассказала, что за время работы в «Седьмой студии» вывела на счета фирм-однодневок не менее 100  млн бюджетных рублей. Была принята на работу в «Седьмую студию», несмотря на судимость за экономическое преступление. С 6 октября содержится под домашним арестом.

Юрий Итин
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Экс-гендиректор АНО «Седьмая студия». Возглавлял организацию на момент предполагаемых хищений. Изначально обвинялся в том, что вместе с Масляевой фальсифицировал договор о техобеспечении театрального фестиваля на 1,2 млн руб., тогда как в действительности работы не были проведены. Не признает вину в мошенничестве, но признает халатность. Находится под домашним арестом.

Екатерина Воронова
Фото: личная страница Екатерины Вороновой в Facebook
Продюсер «Седьмой студии». Обвиняется в преступном сговоре и хищении 68 млн руб. По версии следствия пыталась уничтожить документы и черную кассу. Заочно арестована и объявлена в международный розыск. По данным СК, скрывается в Латвии.
Автор: Алексей Митраков.
Теги: мультимедиа , Кирилл Серебренников
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