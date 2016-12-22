Давшую показания на Серебренникова отправили под домашний арест

Суд отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего бухгалтера компании «Седьмая студия» Нину Масляеву, обвиняемую в мошенничестве. Ранее она дала показания на режиссера Кирилла Серебренникова, ставшего главным фигурантом дела

Нина Масляева (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Басманный суд Москвы отправил из СИЗО под домашний арест бухгалтера компании «Седьмая студия» Нину Масляеву, которую обвиняют в мошенничестве вместе с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.

Фигурантам «дела «Седьмой студии» вменяют мошенничество на 68 млн руб. с госсубсидией на поддержку современного искусства, которую компания получила от Минкультуры. Масляева — единственная фигурантка дела, признавшая вину и изобличившая коллег.

О смягчении меры пресечения Масляевой ходатайствовал начальник следственной группы по «делу «Седьмой студии». В начале заседания он попросил провести его без слушателей и прессы. «Прошу приобщить материалы, свидетельствующие, что на родственников Масляевой оказывалось давление, — обратился следователь к судье Николаевой. — Учитывая контекст сегодняшнего заседания, а также суть показаний Масляевой, прошу провести заседание в закрытом режиме». Судья Николаева отклонила ходатайство, разрешив следователю только не зачитывать адрес, где Масляева будет находиться под домашним арестом.

«2 июня Масляева заключила сделку со следствием, — напомнил представитель СКР. — Масляева активно сотрудничает со следствием; в ходе допросов и очных ставок она дала подробные изобличающие показания; сообщила о ранее неизвестных следствию лицах и обстоятельствах преступления. Эти сведения в дальнейшем подтвердились следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями».

Следователь попросил судью запретить Масляевой покидать квартиру без разрешения; общаться с любыми лицами, кроме адвоката, следствия и членов семьи, которые будут жить вместе с обвиняемой, а также использовать средства связи, получать и принимать корреспонденцию. Отдельно следователь оговорил, что Масляева должна быть ограничена в праве давать комментарии СМИ. Со всеми этими запретами судья Николаева в итоге согласилась.

Сама Масляева сказала, что поддерживает ходатайство следователя. В ответ на вопрос судьи о хронических заболеваниях она напомнила, что страдает сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

О «деле «Седьмой студии» стало известно после обысков в театре «Гоголь-центр» 23 мая. Кроме Масляевой и Серебренникова по делу проходят бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Екатерина Воронова. Малобродский остается в СИЗО. Серебренников и Итин находятся под домашним арестом. Воронова арестована заочно. По данным следствия, она покинула страну и находится в розыске. Оперативным сопровождением дела занимается служба защиты конституционного строя ФСБ.

По версии СКР, в 2011 году Серебренников создал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта режиссер и создал «Седьмую студию». Сотрудники компании предоставляли Минкультуры «планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные, завышенные сведения об их количестве и стоимости», составляли ложные отчеты, а также фиктивные договоры на работы, которые в действительности не проводились, считают в СКР. Бюджетные компенсации этих работ фигуранты дела выводили на счета фирм-однодневок и обналичивали, а затем Серебренников распределял их между участниками схемы, убеждены следователи.

Серебренников долгое время оставался свидетелем по делу и был задержан только в августе — после того как дело было передано в центральный аппарат СКР из московского управления, а Масляева дала показания на режиссера. Согласно протоколу ее допроса, Итин, Серебренников и Малобродский создали «Седьмую студию» специально «для реализации преступного умысла». Бухгалтер помогала им обналичивать субсидию от государства, а наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, рассказала Масляева следствию.

Ранее Масляева утверждала, что за время работы в «Седьмой студии» обналичила порядка 100 млн руб.; кроме того, в компании была фиктивно трудоустроена ее дочь. У Масляевой уже есть одна судимость за экономическое преступление, полученная еще до прихода в компанию Серебренникова. Под арестом она неоднократно жаловалась на состояние здоровья, а дочери бухгалтера сообщали следствию о давлении со стороны бывшего руководства «Гоголь-центра» и «Седьмой студии».