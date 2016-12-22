Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии»

Продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которая является фигурантом дела о хищении 68 млн руб., скрывается в Латвии. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета, оглашенном в ходе заседания в Мосгорсуде, сообщает ​«Интерфакс».

Утверждается, что Воронова уехала в Латвию весной на автобусе. Адвокат продюсера Александра Пирогова отметила, что Воронова покинула Россию в мае, то есть до возбуждения против нее уголовного дела.

Мосгорсуд отклонил жалобу на ее заочный арест. «Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — заявили в апелляционной инстанции.



В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Воронову, а также объявил ее в международный розыск.

По версии прокуратуры, продюсер склоняла свидетелей к даче ложных показаний. Также в Следственном комитете утверждали, что сотрудники «Седьмой студии» по ее указанию пытались уничтожить документацию и черную кассу студии.



Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который должен был быть показан в рамках культурного проекта «Платформа». Однако, по версии следствия, спектакль не был поставлен. Следствие полагает, что Воронова покинула Россию «в целях сокрытия следов преступления».