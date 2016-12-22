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Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии»
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Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии»
Дело Серебренникова, 11:57
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Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии»

Продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которая является фигурантом дела о хищении 68 млн руб., скрывается в Латвии. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета, оглашенном в ходе заседания в Мосгорсуде, сообщает ​«Интерфакс».

Утверждается, что Воронова уехала в Латвию весной на автобусе. Адвокат продюсера Александра Пирогова отметила, что Воронова покинула Россию в мае, то есть до возбуждения против нее уголовного дела.

Мосгорсуд отклонил жалобу на ее заочный арест. «Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — заявили в апелляционной инстанции.

В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Воронову, а также объявил ее в международный розыск.

По версии прокуратуры, продюсер склоняла свидетелей к даче ложных показаний. Также в Следственном комитете утверждали, что сотрудники «Седьмой студии» по ее указанию пытались уничтожить документацию и черную кассу студии.

Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который должен был быть показан в рамках культурного проекта «Платформа». Однако, по версии следствия, спектакль не был поставлен. Следствие полагает, что Воронова покинула Россию «в целях сокрытия следов преступления».

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О деле «Седьмой студии» стало известно после обысков в «Гоголь-центре» 23 мая. В 2011 году Серебренников основал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На его поддержку с 2011 по 2014 год Министерство культуры выделило 214 млн руб. Для реализации проекта Серебренников создал «Седьмую студию». По версии следствия, сотрудники студии предоставляли в Минкультуры недостоверные документы и отчеты, а также договоры на работы, которые в итоге проведены не были. В СК заявили, что бюджетные средства были выведены на счета фирм-однодневок и обналичены.

По делу также проходят режиссер Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева. Все они, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом.
Теги: арест , продюсер , Хищение , «Седьмая студия»
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