Следствие рассказало о скрывающейся в Латвии продюсере «Седьмой студии»

Продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, которая является фигурантом дела о хищении 68 млн руб., скрывается в Латвии. Об этом говорится в постановлении Следственного комитета, оглашенном в ходе заседания в Мосгорсуде, сообщает «Интерфакс».
Утверждается, что Воронова уехала в Латвию весной на автобусе. Адвокат продюсера Александра Пирогова отметила, что Воронова покинула Россию в мае, то есть до возбуждения против нее уголовного дела.
Мосгорсуд отклонил жалобу на ее заочный арест. «Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — заявили в апелляционной инстанции.
В сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Воронову, а также объявил ее в международный розыск.
По версии прокуратуры, продюсер склоняла свидетелей к даче ложных показаний. Также в Следственном комитете утверждали, что сотрудники «Седьмой студии» по ее указанию пытались уничтожить документацию и черную кассу студии.
Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который должен был быть показан в рамках культурного проекта «Платформа». Однако, по версии следствия, спектакль не был поставлен. Следствие полагает, что Воронова покинула Россию «в целях сокрытия следов преступления».
По делу также проходят режиссер Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева. Все они, кроме Малобродского, находятся под домашним арестом.