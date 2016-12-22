Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,73 EUR Нал. 68,86 68,25 USD Бирж. 57,90 -0,09 EUR Бирж. 68,59 +0,10 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4828,00 +76,06 ММВБ 2098,50 +0,56% РТС 1141,70 +0,60% Brent 56,28 -0,48% DJIA 22844,24 +0,06% Nasdaq 6596,73 +0,14% FTSE 7529,65 -0,11%
От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства
Лента новостей
Российская короткометражка о жертвах холокоста вошла в лонг-лист «Оскара» 18:02, Общество У Пугачева заявили об отсутствии последствий решения лондонского суда 17:56, Финансы Видео: первый тест универсала Porsche Panamera 17:51, Авто Крупнейшие дотации из бюджета получат Дагестан, Чечня и Камчатка 17:51, Экономика Сидящему в «Лефортово» экс-губернатору Белых дали свидание с невестой 17:45, Общество Superjet или кроссовер: что нужно знать перед покупкой Nissan Murano 17:44, Партнерский материал В Белоруссии арестовали российского исследователя анархизма Петра Рябова 17:40, Общество В ЛДПР предложили отменить прямые выборы губернаторов 17:39, Политика Amazon представила водонепроницаемую электронную книгу 17:31, Технологии и медиа Бывший лидер немецких националистов создала свою партию 17:23, Политика Государство продаст с аукциона права на «непрофильную» водку «Пьятница» 17:18, Бизнес Аналитики объяснили невосприимчивость рубля к ценам на нефть 17:13, Экономика Телебашню в Вильнюсе эвакуировали из-за возгорания 17:13, Общество Артуро Видаль объявил о завершении карьеры в сборной Чили 17:11, Спорт СБУ задержала планировавших теракты в Мариуполе диверсантов из ДНР 17:09, Политика СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства 17:05, Общество Суд в Турции дал журналистке WSJ два года тюрьмы за статью о курдах 17:00, Общество От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства 16:59, Фотогалерея  СБУ задержала в Нацгвардии «российскую шпионку» по кличке Невский 16:55, Политика Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером ЕФСР 16:50, Общество Последователя «бога Кузи» объявили в розыск за кражу 215 млн руб. 16:44, Общество В СНГ заявили о фактическом отходе Украины от деятельности содружества 16:43, Политика В Кремле рассказали об окончании ротации губернаторов 16:33, Политика Освобождение городов: как агломерации помогут российской экономике 16:30, Мнение Суд в Швеции снял с сотрудника Bombardier из России обвинения во взятке 16:25, Бизнес «Реал» предложит Бэйла, Бензема и Модрича за капитана сборной Англии 16:23, Спорт Аваков попросил Интерпол не объявлять в розыск украинцев по запросу СКР 16:21, Общество Диалог с искусственным разумом: чем грозят новые технологии государствам 16:18, Партнерский материал
От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства
Политика, 16:59
0
От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства
11 октября ​Bloomberg со ссылкой на источники заявил, что в правительстве идет борьба за пост премьер-министра, который сейчас занимает Дмитрий Медведев. Агентство назвало кандидатов на замену, которая якобы состоится после выборов президента. Согласно материалу, после победы на выборах Путин, который, впрочем, не объявил о том, что будет баллотироваться, должен будет распустить кабинет и предложить парламенту нового кандидата на пост премьер-министра. Сделанный президентом выбор укажет на того, кто, по его мнению, должен будет впоследствии стать его преемником.

Все российские премьер-министры и их судьба после ухода с одного из ключевых постов в правительстве — в фотогалерее РБК.
Борис Ельцин. С 6 ноября 1991 года по 15 июня 1992 года
Фото: Александр Овчинников / Фотохроника ТАСС

Официально не занимал пост премьера, возглавлял правительство в качестве президента РСФСР на основании указа №171 в период проведения радикальной экономической реформы.

В 1991 году был избран президентом России. Оставил этот пост в декабре 1999 года.

Егор Гайдар. С 16 июня 1992 года по 13 декабря 1992 года
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Официально не занимал пост премьера, был исполняющим обязанности. В декабре 1992 года Съезд народных депутатов отказался утвердить его кандидатуру на пост премьера из-за недовольства ходом экономических реформ.

После ухода с поста занимал должности министра экономики и финансов РСФСР (1991–1992), министра финансов (февраль—апрель 1992 года), первого заместителя председателя правительства (март—декабрь 1992 года), и.о. председателя правительства (июнь—декабрь 1992 года) и другие. Был депутатом Госдумы первого и третьего созывов. Умер в 2009 году.

Виктор Черномырдин. С 14 декабря 1992 года по 23 марта 1998 года
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Кандидатура Черномырдина была предложена Ельциным Съезду народных депутатов в качестве компромиссной. В конце 1990-х его называли в числе возможных преемников Ельцина на президентском посту. В течение двух дней в ноябре 1996 года был и.о. президента, когда Ельцину делали операцию на сердце.

После ухода с поста премьера был депутатом Госдумы, спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной (2001–2009), послом России на Украине (2001–2009), советником президента (2009–2010). Умер в 2010 году.

Сергей Кириенко. С 23 марта 1998 года по 23 августа 1998 года
Фото: Михаил Медведев / ТАСС

Спустя четыре месяца после своего назначения Кириенко объявил о неспособности государства обслуживать свои кредитные обязательства. Следствием дефолта стал обвал курса рубля. В результате этих событий правительство было отправлено в отставку.

Сегодня занимает пост первого замглавы администрации президента.

Евгений Примаков. С 11 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года
Фото: Павел Смертин / «Коммерсантъ»

После отставки правительства Кириенко Ельцин дважды безрезультатно вносил в Госдуму кандидатуру прежнего премьера Виктора Черномырдина, после чего компромиссной фигурой был выбран Евгений Примаков — за него проголосовали 315 депутатов из 450.

Отставку Примакова президент объяснил тем, что его кабинет не смог справиться с кризисом.

После ухода с поста был депутатом Думы, председателем фракции «Отечество — Вся Россия» (ОВР) (в 2000–2001 годах), в течение десяти лет — президентом Торгово-промышленной палаты (до 2011 года). Умер в 2015 году.

Сергей Степашин. С 12 мая 1999 года по 9 августа 1999 года
Фото: Виктор Садчиков / ТАСС

Возглавил правительство после отставки Примакова, однако занимал свой пост всего несколько месяцев — Ельцин отправил его в отставку без объяснения причин.

В апреле 2000 года был назначен председателем Счетной палаты. Покинул пост в 2013 году.

Владимир Путин. С 9 августа 1999 года по 7 мая 2000 года
Владимир Путин и министр обороны Игорь Сергеев (слева) наблюдают за полетами авиционной техники на 4-м Международном авиакосмическом салоне (МАКС-99)
(Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

«Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом, ХХI веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности РФ, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин», — заявил в своем выступлении 9 августа Борис Ельцин. С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин также исполнял обязанности президента, 26 марта 2000 года был избран главой государства.

Михаил Касьянов. С 7 мая 2000 года по 24 февраля 2004 года
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

До назначения премьером Касьянов занимал пост министра финансов и заместителя премьер-министра в правительстве, возглавляемом Путиным. Отставка правительства Касьянова состоялась 24 февраля 2004 года.

Касьянов, как и уволенный перед ним руководитель администрации президента Александр Волошин, был в числе противников уголовного преследования акционеров и менеджеров ЮКОСа. Сейчас Касьянов возглавляет ПАРНАС — партию, которую в Кремле относят к несистемной оппозиции.

Михаил Фрадков. С 5 марта 2004 года по 14 сентября 2007 года
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

После отставки Касьянова обязанности премьера недолго исполнял Виктор Христенко, затем кабинет возглавил Михаил Фрадков. Правительство Фрадкова прославилось крайне непопулярной реформой — монетизацией льгот. Еще при Фрадкове была проведена административная реформа и стартовали нацпроекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье». Их куратором стал перешедший в правительство с поста главы кремлевской администрации вице-премьер Дмитрий Медведев. Правительство было отправлено в отставку 12 сентября 2007 года, на старте кампании по выборам в Госдуму.

Был назначен директором Службы внешней разведки. Покинул этот пост в 2016 году и был назначен директором Российского института стратегических исследований.

Виктор Зубков. С 14 сентября 2007 года по 8 мая 2008 года
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Правительство Зубкова фактически стало переходным, а его самого рассматривали как технического руководителя — основную роль играли первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Они имели равный статус, так как еще не было известно, кто из них будет выдвинут на должность президента по истечении второго президентского срока Путина. Но и сам Зубков не отрицал, что может баллотироваться в президенты, если Путин доверит ему эту задачу.

Покинув пост, был назначен специальным представителем президента по взаимодействию с форумом стран — экспортеров газа.

Владимир Путин. С 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года
Фото: Алексей Дружинин / Reuters
Занял пост премьера во второй раз после победы Дмитрия Медведева на президентских выборах. Стал также лидером «Единой России», хотя и не вошел в ряды партии. Премьера Путина и президента Медведева стали называть «правящим тандемом». Отставка второго правительства Путина состоялась 7 мая 2012 года.
Дмитрий Медведев. С 8 мая 2012 года
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости / Reuters
В 2012 году после победы Путина на президентских выборах Дмитрий Медведев был назначен председателем правительства. ​2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о резиденциях премьера и связанных с ним фондах, после этого рейтинг одобрения премьера упал на 10%. 26 марта в Москве и десятках крупных городов России прошли антикоррупционные митинги, участники которых требовали от властей отреагировать на расследование ФБК. Самой масштабной стала демонстрация в Москве. По официальным данным, в ней приняли участие 8 тыс. человек.
Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
При участии: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , премьер-министр России
Главное
Крупнейшие дотации из бюджета получат Дагестан, Чечня и Камчатка Экономика
Главное
Крупнейшие дотации из бюджета получат Дагестан, Чечня и Камчатка Экономика
В Кремле рассказали об окончании ротации губернаторов Политика
Лондонский суд вывел активы Сергея Пугачева из «притворных» трастов Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку