От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства

Егор Гайдар. С 16 июня 1992 года по 13 декабря 1992 года

Официально не занимал пост премьера, был исполняющим обязанности. В декабре 1992 года Съезд народных депутатов отказался утвердить его кандидатуру на пост премьера из-за недовольства ходом экономических реформ.

После ухода с поста занимал должности министра экономики и финансов РСФСР (1991–1992), министра финансов (февраль—апрель 1992 года), первого заместителя председателя правительства (март—декабрь 1992 года), и.о. председателя правительства (июнь—декабрь 1992 года) и другие. Был депутатом Госдумы первого и третьего созывов. Умер в 2009 году.