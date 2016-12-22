От Ельцина до Медведева: 11 глав российского правительства

Все российские премьер-министры и их судьба после ухода с одного из ключевых постов в правительстве — в фотогалерее РБК.
Официально не занимал пост премьера, возглавлял правительство в качестве президента РСФСР на основании указа №171 в период проведения радикальной экономической реформы.
В 1991 году был избран президентом России. Оставил этот пост в декабре 1999 года.
Официально не занимал пост премьера, был исполняющим обязанности. В декабре 1992 года Съезд народных депутатов отказался утвердить его кандидатуру на пост премьера из-за недовольства ходом экономических реформ.
После ухода с поста занимал должности министра экономики и финансов РСФСР (1991–1992), министра финансов (февраль—апрель 1992 года), первого заместителя председателя правительства (март—декабрь 1992 года), и.о. председателя правительства (июнь—декабрь 1992 года) и другие. Был депутатом Госдумы первого и третьего созывов. Умер в 2009 году.
Кандидатура Черномырдина была предложена Ельциным Съезду народных депутатов в качестве компромиссной. В конце 1990-х его называли в числе возможных преемников Ельцина на президентском посту. В течение двух дней в ноябре 1996 года был и.о. президента, когда Ельцину делали операцию на сердце.
После ухода с поста премьера был депутатом Госдумы, спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной (2001–2009), послом России на Украине (2001–2009), советником президента (2009–2010). Умер в 2010 году.
Спустя четыре месяца после своего назначения Кириенко объявил о неспособности государства обслуживать свои кредитные обязательства. Следствием дефолта стал обвал курса рубля. В результате этих событий правительство было отправлено в отставку.
Сегодня занимает пост первого замглавы администрации президента.
После отставки правительства Кириенко Ельцин дважды безрезультатно вносил в Госдуму кандидатуру прежнего премьера Виктора Черномырдина, после чего компромиссной фигурой был выбран Евгений Примаков — за него проголосовали 315 депутатов из 450.
Отставку Примакова президент объяснил тем, что его кабинет не смог справиться с кризисом.
После ухода с поста был депутатом Думы, председателем фракции «Отечество — Вся Россия» (ОВР) (в 2000–2001 годах), в течение десяти лет — президентом Торгово-промышленной палаты (до 2011 года). Умер в 2015 году.
Возглавил правительство после отставки Примакова, однако занимал свой пост всего несколько месяцев — Ельцин отправил его в отставку без объяснения причин.
В апреле 2000 года был назначен председателем Счетной палаты. Покинул пост в 2013 году.
«Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом, ХХI веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности РФ, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин», — заявил в своем выступлении 9 августа Борис Ельцин. С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин также исполнял обязанности президента, 26 марта 2000 года был избран главой государства.
До назначения премьером Касьянов занимал пост министра финансов и заместителя премьер-министра в правительстве, возглавляемом Путиным. Отставка правительства Касьянова состоялась 24 февраля 2004 года.
Касьянов, как и уволенный перед ним руководитель администрации президента Александр Волошин, был в числе противников уголовного преследования акционеров и менеджеров ЮКОСа. Сейчас Касьянов возглавляет ПАРНАС — партию, которую в Кремле относят к несистемной оппозиции.
После отставки Касьянова обязанности премьера недолго исполнял Виктор Христенко, затем кабинет возглавил Михаил Фрадков. Правительство Фрадкова прославилось крайне непопулярной реформой — монетизацией льгот. Еще при Фрадкове была проведена административная реформа и стартовали нацпроекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье». Их куратором стал перешедший в правительство с поста главы кремлевской администрации вице-премьер Дмитрий Медведев. Правительство было отправлено в отставку 12 сентября 2007 года, на старте кампании по выборам в Госдуму.
Был назначен директором Службы внешней разведки. Покинул этот пост в 2016 году и был назначен директором Российского института стратегических исследований.
Правительство Зубкова фактически стало переходным, а его самого рассматривали как технического руководителя — основную роль играли первые вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Они имели равный статус, так как еще не было известно, кто из них будет выдвинут на должность президента по истечении второго президентского срока Путина. Но и сам Зубков не отрицал, что может баллотироваться в президенты, если Путин доверит ему эту задачу.
Покинув пост, был назначен специальным представителем президента по взаимодействию с форумом стран — экспортеров газа.