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ЦБ учтет ситуацию в Северной Корее при определении базовой ставки
Санация «Открытия», 13:44
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ЦБ учтет ситуацию в Северной Корее при определении базовой ставки
Мировые финансовые рынки научились справляться с влиянием геополитических кризисов, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Россия практически адаптировалась к санкциям и теперь намерена учесть ситуацию в КНДР
Фото: Андрей Рудаков / Getty Images

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в интервью Bloomberg, что среди факторов, которые регулятор намерен учесть при следующем определении базовой ставки, будет ситуация в Северной Корее. Совещание, на котором, как ожидается, будет принято решение о сокращении ставки на 0,25, или 0,5 пп., пройдет на следующей неделе.

«Независимо от того, насколько негативно влияют внешние факторы на российскую экономику, мы подготовили все инструменты, которые позволяют нам поддерживать финансовую стабильность», — сказала Набиуллина. По ее словам, у ЦБ «есть все необходимые» инструменты, чтобы реагировать на любые геополитические изменения.

Набиуллина подчеркнула, что способность искусно реагировать на текущие политические потрясения — тенденция мирового банковского рынка. По ее словам, «некоторая корректировка» «неопределенностей», связанных в том числе с геополитическими факторами, происходит и на мировых банковских рынках.

«Мы видим, что рынок относительно спокойно отреагировал на Brexit. И в целом уровень такой волатильности довольно низок», — отметила глава Банка России. ​

Российская экономика, по ее словам, в целом уже адаптировалась к санкциям. «И что очень важно, так это то, что экономика начала расти, даже когда цены на нефть не очень высоки», — подчеркнула Набиуллина.

Набиуллина также прокомментировала для Bloomberg санацию банка «ФК Открытие». Она заявила, что его проблема не является следствием слабости банковской системы, а стало следствием ошибки бизнес-стратегии его руководства. «Есть опасения, связанные с большой долей государственного
сектора. Случай с «Открытием», когда «Открытие» из частного банка
превращается в банк с участием Центробанка, по сути дела в
госбанк, мы рассматриваем как временную ситуацию», — подчеркнула она.

МИД России призвал к хладнокровию после испытания КНДР водородной бомбы
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В минувшее воскресенье, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. После этого от Южной Кореи и США последовали заявления о том, что эти страны готовы пойти на любые меры для того, чтобы остановить развитие ядерной программы КНДР. Россия призвала все стороны конфликта сохранять спокойствие и вернуться к мирным переговорам.

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​ По ее словам, приоритеты Центробанка — рекапитализация «Открытия» и разработка прозрачной бизнес-модели для него, для того чтобы сделать его привлекательным для инвесторов и вывести обратно на рынок.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Центробанк , Эльвира Набиуллина , базовая ставка
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