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Число отдыхающих в Турции в июле выросло почти на 50% за счет россиян
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Число отдыхающих в Турции в июле выросло почти на 50% за счет россиян
Экономика, 18:24
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Число отдыхающих в Турции в июле выросло почти на 50% за счет россиян
Министерство культуры и туризма Турции опубликовало данные, согласно которым туристический поток в страну в июле вырос почти на 50%. Чиновники объяснили эти показатели увеличившимся интересом к стране россиян
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Количество иностранных туристов в Турции в июле за счет приезжающих на отдых россиян увеличилось почти вдвое, об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма страны, пишет Reuters.

Это связано с существенным улучшением отношений между Анкарой и Москвой, отмечается в сообщении. Так, в июле текущего года количество иностранных туристов составило около 5 млн человек, что на 46,4% больше, чем годом ранее. При этом объем турпотока из России в июле увеличился в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отрасль понесла серьезные потери из-за политического кризиса в отношениях Москвы и Анкары, который последовал за инцидентом со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года, заявили в турецком министерстве.

Также на отрасль негативно повлияли события внутри страны, заявили в министерстве, отметив, что речь идет о попытке госпереворота в июле 2016 года и серии взрывов, ответственность за которые возлагают на ИГ (организация, запрещенная в России) и курдских боевиков.

По оценкам Министерства туризма и культуры Турции, туристическая отрасль ежегодно пополняет бюджет страны приблизительно на $30 млрд.

В начале августа Роспотребнадзор заявил об опасности поездок на курорты Турции из-за распространенного там вируса Коксаки. Это заявление, как пояснили в агентстве, было сделано после того, как специалисты получили от российских граждан более 500 жалоб на ухудшение здоровья. В частности, в ведомство обратились россияне, отдыхавшие в Сиде, Аланье, Белеке, Кемере, Анталье и других туристических городах. Комментируя сообщения о вспышке вируса Коксаки, Министерство здравоохранения Турции опровергло эпидемию.

Представители российских туроператоров тогда заявили, что, несмотря на широкое освещение вспышки распространения вируса в СМИ, количество россиян, желающих поехать на отдых в Турцию, практически не сократилось.

Генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная заявила РБК, что ситуация с массовыми отказами от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки существует только в средствах массовой информации. «Отказов от поездок в Турцию у нас нет», — заявила она. Гендиректор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев сообщил РБК, что отказы от поездок в Турцию есть, но это «единичные случаи».

«Может, кто-то действительно отказался по причине вируса Коксаки, кто-то отказался из-за проблем у родственников или заболел. Мы фиксируем статистический поток. И могу сказать, что ситуация с россиянами, отдыхающими в Турции, находится в рамках нормальных сезонных трендов», — заявлял он. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко также рассказал РБК, что обращений за помощью в связи с вирусом от туристов из Турции не поступало. По его словам, ситуация на курорте стабильная, «даже лучше, чем в прошлом году».

В то же время в конце августа у россиян, которые отправились отдыхать на курорты Турции с компанией Ted Travel, возникли проблемы при заселении в отели. Ростуризм попытался разобраться в ситуации — в ведомстве заявили, что проблемы с размещением связаны с «принимающей стороной» и вскоре они будут решены. Однако 25 августа Ted Travel приостановила работу из-за невозможности исполнить обязательства перед клиентами. Компания объяснила прекращение работы низким спросом на путевки в Турцию — свой основной туристский продукт.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Ted Travel каждый день, кроме пятницы, отправляла в Турцию порядка 130 туристов. Таким образом, за последние шесть дней туроператор отправил на курорты этой страны 780 туристов.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: туризм , Турция , турпоток
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