Интернет-магазины стали чаще продавать еду по акции

Интернет-магазины в 2017 году значительно увеличили количество распродаж продуктов питания. Покупательская активность россиян растет, но привычка охотиться за скидками остается

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Интернет-магазины значительно увеличили количество распродаж продуктов, подсчитали аналитики агрегатора распродаж Onedaysale, которым управляет Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Всего количество таких акций в первом полугодии 2017 года выросло на 40%.

В исследовании Onedaysale приняли участие около 150 интернет-магазинов с трафиком более 1 млн посетителей в месяц и ежемесячным оборотом более 100 млн руб.

Покупатели не только приобретают продукты со скидками онлайн — около 10 млн человек ежемесячно просматривают электронные версии продуктовых гипермаркетов, выбирая самые выгодные предложения, рассказывает президент АКИТ Алексей Федоров. «Изучив в пятницу вечером каталоги, они едут в магазин и покупают товары на всю неделю», — рассказывает Федоров.

Количество акций также значительно выросло в категориях детских товаров (39%) и компьютерной техники (29%), по данным Onedaysale. Всего за шесть месяцев года количество товаров со скидками, которые предлагают интернет-ретейлеры, выросло на 38% по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Данные АКИТ подтверждает и интернет-ретейлер Ozon. Однако эти категории растут и без распродаж, замечает представитель Ozon Мария Назамутдинова. Так, продажи продуктов питания выросли на 180% в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, категории электроники и детских товаров выросли на 38 и 36% соответственно, рассказывает она. Причем те бренды, которые были выставлены на Ozon со скидками и промопредложениями, выросли еще сильнее, замечает она. Общая доля продаж по промо выросла и у «Эльдорадо», рассказывает представитель компании Юлия Завьялова. По ее словам, самыми быстрорастущими стали «традиционные» категории бытовой техники и электроники.

«Сейчас покупательская активность постепенно возрастает, но теперь люди «уже в совершенстве научились и привыкли находить самые выгодные предложения определенных товаров со скидками в Сети, поэтому предпочитают покупки с дисконтом и специальные предложения», — поясняет Федоров. Вывод подтверждают данные исследования «Ромир», согласно которому доля россиян, которые охотятся за промоакциями, вырастет в 1,5 раза к 2021 году.

Для россиян на окончательное решение о покупке в интернете влияет цена, и распродажи — не единственный для них способ сэкономить. По данным KPMG, за 2016 год около 80% российских покупателей в интернет-магазинах хотя бы раз использовали специальные купоны на скидку или промокоды при приобретении товара. Всего около 58% россиян принимают решение о совершении покупки сразу после получения промокода.

Система скидок будет набирать популярность, в интернете все больше развиваются cashback-сервисы, платформы совместных покупок, агрегированные карты лояльности нескольких интернет-магазинов и другие подобные проекты, рассказывает руководитель Onedaysale Константин Горшенев. Так, новый онлайн-аукцион товарных остатков в начале 2017 года создал совладелец интернет-ретейлера «Юлмарт» вместе с бывшим акционером «ЦентрОбуви» Дмитрием Вернимонтом.

В зависимость от промоакций попали не только клиенты онлайн-сервисов. По данным Nielsen, россияне отдают предпочтение тому ретейлеру, в чьей программе лояльности они участвуют. Об этом заявили 76% опрошенных Nielsen покупателей. При этом большинство из них (85%) ценят именно скидки на продукты.

Доля вовлеченности в промоакции растет не только в России: в Европе она выросла с 20% в 2003 году до 35% в 2016 году, следует из исследования Oliver Wyman. Хотя промоакции и могут использоваться в качестве быстрого решения проблем, в долгосрочной перспективе они оказывают негативное влияние и на розничные компании, и на производителей, предупреждают аналитики. В целом от 30 до 60% таких распродаж неэффективны, говорится в отчете Oliver Wyman.