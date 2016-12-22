Новым главой «ВИМ-Авиа» назначен экс-гендиректор «Трансаэро»

Новым гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа» назначен Александр Бурдин, который до этого два года пытался реанимировать «Трансаэро». Новая управленческая команда начала финансовый аудит перевозчика

Александр Бурдин (Фото: пресс-служба компании «Трансаэро»)

«С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании «ВИМ-Авиа», назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин», — сообщил авиаперевозчик.

По данным авиакомпании, новая управленческая команда начала согласовывать график погашения имеющейся задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание.

Бурдин в течение двух лет возглавлял «Трансаэро», которая в конце 2015 года прекратила полеты из-за долгов на 250 млрд руб. Одним из его предложений было возрождение деятельности авиакомпании. Однако сделать это так и не получилось: в начале сентября 2017 года кредиторы «Трансаэро» проголосовали за ее банкротство и введение конкурсного производства.

До этого Бурдин возглавлял компанию Unitile — российский холдинг по производству керамических строительных материалов.

Бывший гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев находится под следствием, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

«ВИМ-Авиа» во вторник прекратила чартерные и регулярные полеты из-за финансовых проблем.