Росавиация выдала «ВИМ-Авиа» разрешения на полеты в четыре страны

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» получила допуск на прямые регулярные рейсы по семи международным направлениям в четыре европейские страны, следует из решения Росавиации, опубликованного на официальном сайте ведомства. Приказ датирован 22 сентября.

Авиаперевозчик запрашивал у Росавиции разрешение на полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и подмосковного Жуковского в Сербию, Словакию, Хорватию и Черногорию с регулярностью по два рейса в неделю по каждому направлению. В Белград будут выполняться рейсы из Санкт-Петербурга и подмосковного Жуковского, в Братиславу — только из Жуковского, в Загреб и Подгорицу — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Представитель Росавиации отказался комментировать РБК выданные разрешения. Представитель авиакомпании сообщила, что программа полетов еще в стадии согласования.

«ВИМ-Авиа» 23 сентября задержала более десятка рейсов из Домодедово. В Росавиации по поручению Минтранса была возобновлена работа антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров. Ситуацией вокруг задержки рейсов «ВИМ-Авиа» заинтересовался и Следственный комитет. Доследственную проверку поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин. В тот же день глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что ведомство может отозвать выданное авиакомпаниям разрешение на международные полеты из-за задержки или отмены рейсов и «недобросовестного» отношения к пассажирам.

Из-за проблем с выполнением рейсов на прошлой недели «ВИМ-Авиа» обратилась в правительство за господдержкой. По данным газеты «Ведомости», у «ВИМ-Авиа» не хватает собственных средств на текущую деятельность. В Домодедово отказались обслуживать компанию в долг, это и стало причиной задержки и отмены рейсов. Вопрос планируется рассмотреть на правительственном совещаниив понедельник, 25 сентября.

В понедельник представитель правительства Татарстана, где зарегистрирована «ВИМ-Авиа», сообщил РБК, что республика не рассматривает варианты финансовой поддержки авиакомпании.