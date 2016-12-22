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«Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях
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Мария Бондаренко, Людмила Подобедова
«Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
«Газпром» решил рекламироваться на телеканале «Конный мир». До конца года компания заплатит за спонсорскую и другую рекламу в эфире канала свыше 200 млн руб.

«Газпром» до конца года потратит 200,248 млн руб. на рекламу на телеканале «Конный мир», сообщает «Интерфакс». Соответствующий контракт компания подпишет в мае.

По данным агентства, речь идет об «оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала «Конный мир» во всех городах вещания на территории Российской Федерации».

Телеканал «Конный мир» был запущен 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс». В справке «НТВ Плюс» указано, что «Конный спорт» — первый отечественный канал о коневодстве, созданный по инициативе ОАО «Российские ипподромы». Телеканал рассказывает об истории и современной жизни конных заводов, селекционной работе, иппотерапии, а также освещает события российского конного спорта.

Как писали «Ведомости», в 2012 году глава «Газпрома» Алексей Миллер занял пост председателя совета директоров ОАО «Российские ипподромы». Приоритетные задачи «Росипподромов» — развитие коневодческой индустрии, сохранение и развитие ипподромов и конных заводов, создание условий для функционирования национального конного тотализатора и интеграции его в международную систему, следует из указа президента.

В мире конного спорта Миллер известен как титулованный коневладелец. Отраслевые порталы называют его владельцем жеребцов Веселый и Фрагрант, неоднократно побеждавших в скачках. 

Теги
Газпром, реклама, Алексей Миллер, Конный мир
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