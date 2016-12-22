«Газпром» потратит 200 млн руб. на рекламу на телеканале о лошадях

«Газпром» до конца года потратит 200,248 млн руб. на рекламу на телеканале «Конный мир», сообщает «Интерфакс». Соответствующий контракт компания подпишет в мае.
По данным агентства, речь идет об «оказании услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире телеканала «Конный мир» во всех городах вещания на территории Российской Федерации».
Телеканал «Конный мир» был запущен 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс». В справке «НТВ Плюс» указано, что «Конный спорт» — первый отечественный канал о коневодстве, созданный по инициативе ОАО «Российские ипподромы». Телеканал рассказывает об истории и современной жизни конных заводов, селекционной работе, иппотерапии, а также освещает события российского конного спорта.
Как писали «Ведомости», в 2012 году глава «Газпрома» Алексей Миллер занял пост председателя совета директоров ОАО «Российские ипподромы». Приоритетные задачи «Росипподромов» — развитие коневодческой индустрии, сохранение и развитие ипподромов и конных заводов, создание условий для функционирования национального конного тотализатора и интеграции его в международную систему, следует из указа президента.
В мире конного спорта Миллер известен как титулованный коневладелец. Отраслевые порталы называют его владельцем жеребцов Веселый и Фрагрант, неоднократно побеждавших в скачках.