У Siemens появились сложности в процессе о поставках турбин в Крым

Siemens будет сложно оспорить в суде поставку в Крым газовых турбин и вернуть их, считают опрошенные РБК юристы. Две судебные инстанции уже подтвердили законность перепродажи этих турбин

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Арбитражный суд Москвы решил перенести рассмотрение иска Siemens о незаконной поставке газовых турбин в Крым на 16 октября — после решения кассации по другому делу, где уже рассматривается часть аналогичных требований. Об этом на предварительном заседании 18 сентября суд попросили представители ответчиков — дочерних компаний «Ростеха» ООО «Технопромэкспорт» и ОАО «Технопромэкспорт» — и поддержал представитель Siemens.

Siemens просит признать незаконными два договора поставки турбин, говорит собеседник РБК, близкий к одному из ответчиков (в определении суда указано — о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки). Первый был заключен в марте 2015 года между заводом «Сименс Технологии газовых турбин» (у Siemens — 65%, остальное — у «Силовых машин») и ОАО «Технопромэкспорт» о поставке четырех газотурбинных установок SGT5-2000Е, второй — в октябре 2016 года, это договор о перепродаже этих установок в адрес ООО «Технопромэкспорт». Siemens планирует доказать, что заключила сделку «под влиянием заблуждения», объясняет собеседник РБК. В заблуждение немецкую компанию якобы ввело ОАО «Технопромэкспорт», писал Forbes со ссылкой на материалы дела: Siemens договаривалась о поставках турбин в Краснодарский край, а они оказались в Крыму.

Но перепродажа турбин в рамках второго договора уже оспаривается, указали ответчики на заседании. В марте 2016 года в отношении ОАО «Технопромэкспорт» была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве, а в январе 2017 года временный управляющий Юрий Калакутин оспорил перепродажу этих турбин.

Неудачная попытка ОАО «Технопромэкспорт» заключило договор о продаже турбин с ООО «Технопромэкспорт» 16 октября 2015 года, сумма договора составила 11,6 млрд руб., говорится в судебных документах. Стороны договорились, что имущество будет передаваться поэтапно с конца 2015 года. Временный управляющий Юрий Калакутин в январе 2017 года оспорил передачу имущества в рамках октябрьского договора по девяти накладным на 5,5 млрд руб., считая каждую накладную отдельной сделкой. Учитывая, что предприятие находится в процедуре банкротства, эти сделки должны были согласовываться с временным управляющим, чего сделано не было, указал он. В феврале 2017 года суд отказался удовлетворить требования Калакутина, поскольку договор о передаче имущества был заключен до введения процедуры наблюдения. В мае апелляционная инстанция подтвердила выводы суда, кассация назначена на 3 октября. Обычно управляющий пытается вернуть имущество, которое было продано по цене ниже рыночной, если же оплата была адекватной, в разворачивании такой сделки особенного смысла нет, если только это не делается для создания преюдиции для другого процесса, говорит юрист адвокатского бюро А2 Михаил Александров.

Если кассационный суд по иску временного управляющего «Технопромэкспорта» признает перепродажу турбин законной, это серьезно осложнит позицию Siemens в суде, считает собеседник РБК, близкий к одному из ответчиков. Шансы Siemens доказать обратное в новом процессе в этом случае минимальны, соглашается юрист А2 Михаил Александров. Но они остаются: Siemens не участвовала в предыдущем судебном разбирательстве и может переформулировать исковые требования так, чтобы кассационное решение не имело преюдициального значения, объясняет он.

Если кассация признает договор перепродажи законным, это никак не повлияет на позицию Siemens, поскольку компании оспаривают свою собственную сделку по другим основаниям, парирует партнер Art de Lex Ярослав Кулик. Но у Siemens возникнет другая проблема, считает он. Если кассация оставит в силе постановления нижестоящих судов, турбины останутся у ООО «Технопромэкспорт», применить реституцию в форме возврата вещи окажется невозможным, предполагает он. Впрочем, Александров утверждает, что все-таки турбины можно будет изъять, если суд признает незаконным договор об их продаже, заключенный между Siemens и ОАО «Технопромэкспорт».

Однако Siemens непросто будет доказать недействительность договора и факт заблуждения: это сложно сделать, если речь идет о совершении предпринимательских сделок, говорит Кулик. Заблуждение должно быть настолько существенным, что истец, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершил бы сделку, если бы знал о действительном положении дел, объясняет он.