Группа Mercury заменила ключевого топ-менеджера ЦУМа

Председателем совета директоров московского ЦУМа, входящего в группу Mercury, назначен Андреас Шмайдлер. Хотя это новая должность, фактически он сменил Александра Павлова, который теперь займется закупками

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

​О кадровых изменениях в ЦУМе, одном из главных активов группы Mercury (помимо ЦУМа оператор представляет в России бутики таких марок, как Dolce & Gabbana, Tom Ford, Tod’s, Saint Laurent и др.) Леонида Фридлянда и Леонида Струнина, РБК рассказал источник на розничном рынке.

Представитель пресс-службы Mercury подтвердил РБК информацию о кадровых перестановках и уточнил, что Андреас Шмайдлер c 30 мая занял пост председателя совета директоров ЦУМа и это новая должность для группы. Александр Павлов, руководивший универмагом в статусе генерального менеджера с 2015 года (в Mercury пришел в 2005 году), продолжит работу в качестве главного операционного директора магазина, и его основной задачей станет управление закупками. Срок контракта с новым управленцем в Mercury не раскрывают, однако собеседник РБК в группе отметил, что в компании «рассчитывают на плодотворное многолетнее сотрудничество».

«На данном этапе мы видим дополнительные возможности для оптимизации процессов управления и контроля», — пояснил представитель Mercury назначение Шмайдлера. Он начал сотрудничество с ЦУМом в декабре 2016 года в качестве консультанта онлайн-направления. ​Основными задачами, поставленными перед новым топ-менеджером, будет рост продаж — особенно в интернете — и доли рынка, рассказал представитель Mercury.

Продажи ЦУМа через интернет-магазин растут, за год их доля увеличилась в два раза, до 6–7% от общей выручки, рассказывал Павлов в октябре 2016 года. Цель компании — довести ее до 30%. Увеличение доли интернет-канала идет параллельно с восстановлением спроса на luxury-сегмент в России. По данным Deloitte, ​за последний год она опередила Европу и Америку по доле тех, кто увеличил свои расходы на люксовые товары — одежду, ювелирные изделия, часы, сумки и т.п. Если в 2015 году российский рынок товаров класса люкс впервые за пять лет продемонстрировал падение (на 9%, до 227,2 млрд руб.), то по итогам 2016 года он возобновил рост — он составил 1%, до 229,6 млрд руб., приводила оценку Fashion Consulting Group. Согласно прогнозу в 2017 году российский рынок люксовых товаров, так же как и fashion-индустрия в целом, может вырасти еще на 5–9% в рублевых ценах, говорила ранее РБК гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

У Шмайдлера большой опыт работы в онлайн-сегменте, в том числе в продаже предметов роскоши. «Именно его компетенции в онлайне стали ключевыми для российских акционеров, поскольку компания делает большую ставку на интернет», — отмечает источник РБК, близкий к группе.

Почти шесть лет, до прихода в Mercury, Шмайдлер занимал пост управляющего менеджера одного из крупнейших в мире интернет-клубов Vente-privee.com. В 1985 году Жак-Антуан Граньон, основатель сервиса, вместе с партнерами начал перепродавать остатки модных коллекций парижских дизайнеров на трех- и пятидневных распродажах. В 2001 году компания открыла интернет-магазин. Ежедневно площадка устраивает распродажи нескольких брендов, которые длятся ограниченное время. Магазин, работающий в США и восьми европейских странах, продает модную одежду, аксессуары, электронную технику, игрушки, вино и другие товары. По оценке консалтинговой компании Deloitte, выручка компании в 2015 году составила $2,22 млрд, или €1,89 млрд (рост на 17,6% к предыдущему году); компания занимает 29-е место в рейтинге мировых онлайн-ретейлеров.

Приход нового топ-менеджера не скажется на стратегии ЦУМа, в том числе и на политике «миланских цен», которую компания ввела в феврале 2016 год​а, говорит представитель компании. Курс ценообразования на уровне Европы «оправдал себя полностью». В том числе благодаря ему продажи столичного ЦУМа и петербургского ДЛТ, также находящегося под управлением Mercury, в евро выросли по итогам сезона осень-зима 2016/17 на 34 и 62% соответственно, рассказывал Павлов в феврале 2017 года.​