Стал известен первый претендент на покупку «ВИМ-Авиа»

В понедельник, 2 октября, вице-премьер Аркадий Дворкович (курирует в правительстве вопросы транспорта) заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым, что появились претенденты на покупку «ВИМ-Авиа», прекратившей полеты неделю назад из-за финансовых проблем. «Есть инвесторы, которые рассматривают для себя вариант покупки компании вместе с долгами, но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», — сказал он, не уточнив деталей.
Представители Дворковича и Минтранса отказались отвечать на вопрос РБК о потенциальных претендентах на авиакомпанию.
Источник в правительстве сказал РБК, что одним из инвесторов «ВИМ-Авиа» может стать Борис Карлов, который в 2000-е годы был управляющим директором инвестфонда TPG Aurora. Именно Карлов привел в «ВИМ-Авиа» нового гендиректора Александра Бурдина, которого назначили в пятницу, 29 сентября, добавил знакомый Бурдина. По его словам, Карлов намерен инвестировать в авиакомпанию в случае, если ей будет предоставлена господдержка. Для перезапуска перевозчика нужно покрыть кассовый разрыв, который составляет 3 млрд руб., сказал источник.
Более десяти лет назад фонд TPG Aurora, входящий в американскую инвестгруппу TPG, рассматривал возможность инвестиций в запуск в России новой бюджетной авиакомпании. Но проект не был реализован.
Бурдин с осени 2015 года до сентября 2017 года был гендиректором «Трансаэро», которая на тот момент прекратила полеты, и пытался договориться с кредиторами, чтобы возродить компанию. Republic называл Карлова вдохновителем возрождения «Трансаэро», но убедить кредиторов не удалось: в начале сентября они признали компанию банкротом.
Общий долг «ВИМ-Авиа», по оценкам Росавиации, составляет 7 млрд руб. Бурдин со своей командой приступил к «выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития «ВИМ-Авиа», говорил ранее представитель «ВИМ-Авиа». Он отказался комментировать информацию об интересе Карлова инвестировать в компанию.
Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы, которые на прошлой неделе покинули Россию, были недоступны для комментариев.