Росавиация заявила о решении проблемы с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа»

Росавиация заявила о том, что 2 октября все застрявшие за границей пассажиры «ВИМ-Авиа» будут доставлены в Россию; новый менеджмент компании говорит о новой модели развития. Но шансы на спасение компании невелики, уверены эксперты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

​В понедельник, 2 октября, все пассажиры «ВИМ-Авиа», которые не смогли своевременно вылететь в Россию, прежде всего из Турции, будут перевезены, сообщил РБК представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). «Проблема с вывозом наших туристов будет полностью решена», — пообещал он. «Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября», — подтвердил РБК представитель Минтранса. По словам представителя Росавиации, туроператоры практически завершили переоформление клиентов, чей вылет приходится на октябрь, на рейсы других авиакомпаний.

Пассажиры регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» продолжают сдавать билеты, ее пассажиропоток на внутренних воздушных линиях заметно снижается, также сообщил представитель ведомства.

1 октября «ВИМ-Авиа» прекратила выполнение полетов на регулярной основе в Симферополь и Сочи. До 15 октября компания продолжит совершать рейсы в города Дальневосточного федерального округа, она также выполняет некоторые свои чартерные рейсы.

Гендиректор российского офиса немецкой туркомпании TUI Тарас Демура сообщил РБК, что она отправляет на курорты клиентов, которые должны были лететь чартерами «ВИМ-Авиа», другими авиакомпаниями, повторно оплачивая перевозку. «ВИМ-Авиа» сейчас осуществляет только вывоз туристов домой.

В настоящее время перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» уже занимаются другие российские перевозчики, включая специальный летный отряд «Россия», а также турецкие авиакомпании.

Турбулентная неделя

Проблемы с выполнением рейсов у «ВИМ-Авиа» начались в пятницу, 22 сентября. Тогда представитель авиакомпании объяснял это сезонным фактором. В воскресенье проверку компании начали Следственный комитет, Генпрокуратура и Росавиация. В результате выяснилось, что из-за накопившихся долгов перевозчик не может обеспечить обслуживание самолетов в аэропортах. Приволжская транспортная прокуратура выявила также нарушения трудового законодательства в «ВИМ-Авиа»: ее долги по зарплате составляли более 200 млн руб.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Во вторник, 26 сентября, «ВИМ-Авиа» прекратила продажи билетов и полеты. За границей оставалось около 40 тыс. человек, которых она должна была обслужить (из них примерно у 15 тыс. человек вылеты были либо просрочены, либо должны были состояться до 1 октября). За несколько дней это число удалось сократить практически вдвое, говорит представитель Росавиации: по состоянию на вечер 1 октября за границей оставалось около 20 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа». В пятницу было вывезено около 4,6 тыс. человек, в субботу — 5,3 тыс., уточнил представитель ведомства.

Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства предупредил о неполном служебном соответствии министра транспорта Максима Соколова и потребовал максимально быстро решить проблему с перевозкой клиентов «ВИМ-Авиа». После этого в Минтрансе стали дважды в день проводить рабочие совещания на эту тему.

На решение вопроса с пассажирами «ВИМ-Авиа» Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда правительства 98 млн руб. Еще 1,8 млрд руб. должен предоставить «Аэрофлот» за счет роялти, которые крупнейший российский авиаперевозчик ежегодно получает от иностранных авиакомпаний за пользование транссибирским авиакоридором.

Из «Трансаэро» в «ВИМ-Авиа»

Покинувшие Россию владельцы «ВИМ-Авиа» супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы в пятницу назначили нового гендиректора компании — Александра Бурдина. Он известен тем, что около двух лет пытался реанимировать авиакомпанию «Трансаэро», прекратившую полеты в конце 2015 года (в начале сентября 2017 года она была признана банкротом). Сейчас задача Бурдина — «разрешение кризисной ситуации», сказал представитель «ВИМ-Авиа». По его словам, новый гендиректор со своей командой приступил к «выработке новой адаптивной и экономически выгодной модели развития «ВИМ-Авиа».

В Росавиации заявили, что ничего не знают про это назначение и планы нового руководства. «Авиавласти РФ не получали уведомления от авиакомпании «ВИМ-Авиа» о назначении нового гендиректора. По действующему законодательству его назначение сопровождается соответствующей аттестацией и внесением в сертификат эксплуатанта. В настоящее время он там не значится», — сказал РБК представитель Росавиации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, по состоянию на 1 октября гендиректором авиакомпании по-прежнему являлся Александр Кочнев, который сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве, возбужденному Следственным комитетом в отношении руководства «ВИМ-Авиа».

Связаться с владельцами авиакомпании РБК не удалось — телефон Рашида Мурсекаева был выключен.

По мнению экспертов, пока сертификат эксплуатанта не отозван, компанию спасти в принципе возможно. Как отмечает гендиректор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, потенциально перспективно китайское направление, на котором «ВИМ-Авиа» выполняет часть рейсов. «Если бы удалось разыграть китайскую карту, то это могло бы означать новую жизнь для авиакомпании. Флот позволяет эту задачу решить. И даже наличие конкурентов на этих направлениях не страшно, потому что китайский рынок гигантский», — говорит эксперт. Но пока «ВИМ-Авиа» не удалось превратить это направление в успешное, напоминает он. И для этого необходимы существенные инвестиции в бизнес, уточняет эксперт.

По оценкам Росавиации, общий долг «ВИМ-Авиа» составляет 7 млрд руб. (представитель авиакомпании эту цифру не комментирует), ее крупнейший кредитор — банк «Зенит».

«Зенит», скорее всего, будет искать варианты дофинансирования авиакомпании и продолжения ее летной деятельности, предполагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Представитель «Зенита» не ответил на запрос РБК, но ранее он говорил, что банк не намерен поддерживать деятельность авиакомпании.

Исходя из текущей задолженности «ВИМ-Авиа», на оздоровление авиакомпании может понадобиться около 10–15 млрд руб., считает старший партнер консалтинговой группы «НЭО Центр » Александр Шкребело.

«Ситуация с «ВИМ-Авиа», вероятно, будет развиваться по сценарию «Трансаэро», прекратившей полеты в конце 2015 года, но со скидкой на то, что масштабы авиакомпании меньше, чем «Трансаэро», и с учетом того, что доля чартерных рейсов в сети «ВИМ-Авиа» больше, чем регулярных», — считает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. По его словам, в российской авиационной истории не было примеров, чтобы после приостановки полетов авиакомпания продолжила летать.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сказал, что судьба авиакомпании будет решена после 15 октября, когда она прекратит регулярные полеты.