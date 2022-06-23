Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они [Швеция и Финляндия] смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время, — сказал Столтенберг. — Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель».



Столтенберг сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции. «Это не первый раз, когда один или несколько союзников [по НАТО] не согласны с остальными», — напомнил он.