Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 120-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
«Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они [Швеция и Финляндия] смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время, — сказал Столтенберг. — Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель».
Столтенберг сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции. «Это не первый раз, когда один или несколько союзников [по НАТО] не согласны с остальными», — напомнил он.
«По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым, закрыты все пути отступления», — написал Кадыров.
Он назвал положение украинских военных «весьма плачевным», указав, что они несут «большие потери в живой силе».
По его словам, это будет сделано, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы.
Минобороны сообщило об эвакуации в Россию из Украины и республик Донбасса за сутки 23,7 тыс. человек, в том числе более 3,6 тыс. детей. Всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы более 2 млн человек, в том числе 321,8 тыс детей.
Минобороны подтвердило, что 21 июня из порта Мариуполя при содействии сил ВМФ и портовых властей ДНР вышло турецкое судно «Азов Конкорд» — первое из остававшихся после начала спецоперации в порту иностранных судов. Накануне о выходе судна сообщали российские госагентства.
В Калининграде предложили три варианта дипломатического решения проблемы с частично заблокированным транзитом через Литву. По словам главы агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Аллы Ивановой, первый вариант предусматривает внесение изменений в санкционный документ Евросоюза, второй — исключение из текста этого документа пунктов о нефтепродуктах, металлах, угле и других товарах. Третьим может стать направление разъяснения в литовскую таможню о неприменении действия санкций к «калининградскому транзиту» товаров.
Вещание из телецентра в Петровском районе Донецка приостановлено из-за его повреждений в результате продолжающихся с начала июня обстрелов, заявил заместитель директора Радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев Донецкому агентству новостей (ДАН). По его словам, вещание продолжают только цифровые каналы, аналоговые его приостановили. Восстанавливать телецентр будут только после того, как ситуация в Петровском районе станет спокойной.
США отказались выдать разрешение на специальный рейс для вывоза российских дипломатов, которым американские власти предписали покинуть страну до конца месяца. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав действия американских властей враждебными.
В Луганской народной республике заявили о ликвидации группы иностранных наемников. Подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что силы ЛНР обнаружили группу наемников при окружении украинских военных в районе городов Горское и Золотое, после чего она была уничтожена. «Были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, ну и также получен ряд очень ценной развединформации», — сказал он, уточнив, что украинская группировка «взята в полное окружение».
По словам Марата Хуснуллина, в правительстве рассматривают сценарий развития Мариуполя до 2035 года. В Кабмине ожидают, что к этому году в городе будут проживать порядка 500 тысяч человек.
По украинским данным в 2021 году население Мариуполя составляло порядка 430 тысяч.
Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил «Интерфаксу», что украинская группировка в Горском и Золотом полностью окружена. Ранее в народной милиции говорили о том, что речь идет об «огневом мешке».
Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком) и начавшемся обстреле этого населенного пункта украинскими военными. Помимо этого, в Народной милиции заявили о том, что жилой сектор заминирован противопехотными минами «Лепесток».
Минобороны России сообщало о занятии Метелкино 19 июня.