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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 120-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:39

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не может гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они [Швеция и Финляндия] смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время, — сказал Столтенберг. — Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель».

Столтенберг сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО, несмотря на возражения Турции. «Это не первый раз, когда один или несколько союзников [по НАТО] не согласны с остальными», — напомнил он.

07:15
Российские военные окружили украинские подразделения у поселков Золотое и Горское в Луганской народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым, закрыты все пути отступления», — написал Кадыров.

Он назвал положение украинских военных «весьма плачевным», указав, что они несут «большие потери в живой силе».
07:12
Крым заинтересован в восстановлении морского сообщения с портами Бердянска в Запорожской области и Мариуполя в Донецкой народной республике, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По его словам, это будет сделано, как только появятся необходимые грузы и пассажирский поток, а также заинтересованные судовладельцы.
Вчера 22:03

Минобороны сообщило об эвакуации в Россию из Украины и республик Донбасса за сутки 23,7 тыс. человек, в том числе более 3,6 тыс. детей. Всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы более 2 млн человек, в том числе 321,8 тыс детей.

Вчера 21:52

Минобороны подтвердило, что 21 июня из порта Мариуполя при содействии сил ВМФ и портовых властей ДНР вышло турецкое судно «Азов Конкорд» — первое из остававшихся после начала спецоперации в порту иностранных судов. Накануне о выходе судна сообщали российские госагентства.

Вчера 21:26

В Калининграде предложили три варианта дипломатического решения проблемы с частично заблокированным транзитом через Литву. По словам главы агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Аллы Ивановой, первый вариант предусматривает внесение изменений в санкционный документ Евросоюза, второй — исключение из текста этого документа пунктов о нефтепродуктах, металлах, угле и других товарах. Третьим может стать направление разъяснения в литовскую таможню о неприменении действия санкций к «калининградскому транзиту» товаров.

Вчера 21:07
Финский производитель лакокрасочных материалов Tikkurila объявил, что готовится уйти с российского рынка. Из сообщения компании следует, что пока сценарий выхода (с продажей активов или без него) не выбран. Компания до этого частично приостановила деятельность в стране: продажи были сведены к минимуму, чтобы получать достаточный для выплаты российским сотрудникам зарплаты объем валюты. При этом компания прекратила все продажи российской нефтегазовой отрасли, государственным организациям, «сторонам, попадающим под действие последних ограничений», и аэрокосмической отрасли, говорится в сообщении.
Вчера 20:48

Вещание из телецентра в Петровском районе Донецка приостановлено из-за его повреждений в результате продолжающихся с начала июня обстрелов, заявил заместитель директора Радиотелевизионного передающего центра Александр Чеботарев Донецкому агентству новостей (ДАН). По его словам, вещание продолжают только цифровые каналы, аналоговые его приостановили. Восстанавливать телецентр будут только после того, как ситуация в Петровском районе станет спокойной.

Вчера 20:32

США отказались выдать разрешение на специальный рейс для вывоза российских дипломатов, которым американские власти предписали покинуть страну до конца месяца. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав действия американских властей враждебными.

Вчера 20:08

В Луганской народной республике заявили о ликвидации группы иностранных наемников. Подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что силы ЛНР обнаружили группу наемников при окружении украинских военных в районе городов Горское и Золотое, после чего она была уничтожена. «Были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, ну и также получен ряд очень ценной развединформации», — сказал он, уточнив, что украинская группировка «взята в полное окружение».

Вчера 18:55
Марат Хуснуллин уточнил, что зона комбината «Азовсталь» может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха. «Но, конечно, уже не как металлургический комплекс», - написал он в своем Telegram канале.
Вчера 18:26
Финская гостиничная сеть Sokos продаст свой операционный бизнес Александру Ермакову и Юрию Шумакову, владельцам группы Awarа IT, сообщает финская S-Group, которая управляла отелями под брендом Sokos в Санкт-Петербурге. Под управлением Sokos Hotels было три отеля в городе с фондом более 900 номеров. Здание четырехзвездочного Solo Sokos Hotel Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова находилось в собственности гостиничного оператора, а Original Sokos Hotel Olympia Garden в Батайском переулке и Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке — в аренде.
Вчера 18:08

По словам Марата Хуснуллина, в правительстве рассматривают сценарий развития Мариуполя до 2035 года. В Кабмине ожидают, что к этому году в городе будут проживать порядка 500 тысяч человек.

По украинским данным в 2021 году население Мариуполя составляло порядка 430 тысяч.

Вчера 17:55
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти склоняются к тому, чтобы восстановить в Мариуполе металлургический комбинат «Азовсталь», сообщает ТАСС. Объяснил он это тем, что эта территория может обеспечить занятостью 12 тысяч человек.
Вчера 17:29
В эфире телеканала «Россия 24» Марочко заявил, что в ближайшее время группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка будет в окружении.
Вчера 17:08

Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил «Интерфаксу», что украинская группировка в Горском и Золотом полностью окружена. Ранее в народной милиции говорили о том, что речь идет об «огневом мешке».

Вчера 16:47
По указу Путина, Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.
Вчера 16:35

Народная милиция ЛНР сообщила о занятии поселка Метелкино (рядом с Северодонецком) и начавшемся обстреле этого населенного пункта украинскими военными. Помимо этого, в Народной милиции заявили о том, что жилой сектор заминирован противопехотными минами «Лепесток».

Минобороны России сообщало о занятии Метелкино 19 июня.

Вчера 16:32
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрывов и возгорания на территория Новошахтинского завода нефтепродуктов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее заявил, что на месте пожара были обнаружены обломки беспилотников.
Вчера 16:03
В Херсонской области совершено покушение на главу Чернобаевки (Херсонская область) Юрия Турулева. Как сообщил агентству ТАСС замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, в результате взрыва фугаса Турулев получил легкие осколочные ранения и контузию.
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