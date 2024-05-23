Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором — поле на стадионе, рассказал глава региона.

В селе Таврово и поселке Дубовое Белгородского района повреждены несколько домов и автомобиль, добавил Гладков.