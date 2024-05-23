Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 820-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ПВО минувшей ночью сбила 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire, три снаряда системы «Ольха», а также три беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором — поле на стадионе, рассказал глава региона.
В селе Таврово и поселке Дубовое Белгородского района повреждены несколько домов и автомобиль, добавил Гладков.
Призывы политиков в США снять запрет на применение поставляемого Киеву вооружения для ударов по российским территориям опасны и безрассудны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Очевидно, что Киев хочет сделать все возможное, чтобы спровоцировать Соединенные Штаты, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения между Россией и членами блока», — сказал он.
Украина планирует восстановить укрепления на протяжении всей линии соприкосновения, должно быть построено до 10 тыс. км невзрывных заграждений, заявили в Минобороны страны, передает Liga.
Источник издания в украинском Генштабе рассказал, что большинство первоочередных задач выполнены, но «все не так хорошо, как хотелось бы». «Постепенно наращиваем. На угрожающих направлениях работают инспекционные группы, чтобы можно оперативно обнаружить, что улучшить», — говорит он.
Берлин по-прежнему против конфискации замороженных российских активов для помощи Украине, заявили в немецком правительстве.
В Минфине Германии отметили, что доходы от активов российского Центробанка будут использованы, однако сами активы останутся «нетронутыми», что позволит «сохранить основополагающие принципы международного права».
Владимир Зеленский намерен «попросить НАТО сбивать российские ракеты», как сделали США и Британия во время атаки Ирана на Израиль, пишет Politico со ссылкой на источники.
Польша рассматривает возможность использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран, пока решений по этому вопросу нет, заявили в польском МИДе.
США не располагают информацией о поставках Китаем вооружений России для применения на Украине, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Вернемся к 2022 году: я действительно стоял на этой трибуне и предупреждал о своей обеспокоенности тем, что Китай может оказать России прямую летальную помощь оружием. Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, мы не видим этого сегодня», — сообщил он.
На 100% защитить предприятия топливно-энергетического комплекса от атак со стороны Украины невозможно, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Тем не менее идет и восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме, и совершенствуются различные механизмы и технологии защиты объектов — эта работа идет в постоянном режиме», — сказал он.
НАТО не собирается вводить войска на Украину, Киев не просит об этом, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.
«Украинцы нуждаются в большей поддержке — и на этом сейчас все наше внимание», — сказал он.
Румыния (член НАТО) не намерена отправлять своих военных на Украину, сообщил президент страны Клаус Йоханнис. Отвечая на вопрос об обсуждении этого вопроса на Западе, он сказал: «Это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается».
Российское руководство «далеко не готово к разговору», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее мнению, о неготовности России к диалогу говорят недавние учения российских ядерных сил и «непрерывные атаки на инфраструктуру».
По поводу мирного саммита в Швейцарии министр сказала, что вопрос, можно ли ожидать от него результатов, остается открытым из-за того, что на нем могут появиться мало влиятельных участников.
Издание «Страна ua» сообщило, что суд в Хмельницком согласился на УДО двух заключенных, которые были осуждены за кражи, а теперь должны отправиться воевать против России в составе Нацгвардии.
Ганчев допустил, что город Волчанск после перехода под контроль российских подразделений может стать местом, где будет находиться военно-гражданская администрация Харьковской области. «Возможно, у вооруженных формирований Киева сейчас рухнет линия обороны и сдвинется линия фронта опять куда-нибудь за Купянск, Шевченково, Изюм и так далее», — цитирует Ганчева агентство ТАСС.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что из занятых российскими войсками населенных пунктов региона удалось эвакуировать 85 мирных жителей. По его словам, они размещены в пунктах временного размещения в Белгородской области.
Заправочную станцию на въезде в Грайворон атаковал украинский дрон. Он попал в машину, которая находилась на заправке. Автомобиль загорелся, а заправщик получил черепно-мозговую травму.
Харьковская городская администрация сообщила, что после удара управляемым боеприпасом в Шевченковском районе произошел пожар на АЗС.
Еще два населенных пункта в Белгородской области атакованы со стороны ВСУ. В результате взрыва дрона-камикадзе в селе Тишанка Волоконовского района никто из мирных жителей не пострадал, произошло возгорание «Газели», припаркованной рядом с двухэтажным коммерческим объектом.
В селе Старый Хутор Валуйского городского округа в результате обстрела ВСУ есть повреждения в двух частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи, временно без света остаются абоненты двух улиц.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ Krab, две САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь, Петропавловка, отражены три контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Ивановка, отражена контратака в районе Григоровки;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое, Константиновка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Сокол, Новгородское, Карловка, отражены семь контратак в районах населенных пунктов Архангельское, Нетайлово, Соловьево, Уманское;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка. Великая Новоселка, Нескучное, отражена контратака в районе Владимировки;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Ивановка, Тягинка.
Минобороны сообщило о занятии Клещеевки (к югу от Артемовска). Этот населенный пункт был занят российскими подразделениями весной прошлого года, однако в ходе контрнаступления ВСУ вернули контроль над селом.
В Кремле назвали экспроприацией решение ЕС передать Украине доходы от замороженных активов российского ЦБ, передает корреспондент РБК. «И, конечно, мы будем внимательно отслеживать, продолжается процесс оценки последствий и ответа», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.