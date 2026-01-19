Украина отказалась от дронов немецкой компании после помех вблизи фронта

Испытания флагманского дрона HX-2 крупнейшего европейского стартапа выявили существенные проблемы, ВСУ не стали продлевать контракты на закупки аппаратов, выяснил Bloomberg

Дрон HX-2 (Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press)

Украина приостановила размещение дополнительных заказов беспилотников у немецкой Helsing — крупнейшего европейского стартапа в сфере оборонных технологий. Это произошло после того, как аппараты столкнулись с проблемами во время тестирования на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Минобороны ФРГ и источники.

Речь идет о модели HX-2 — «флагманском ударном беспилотнике» компании. По данным агенства, он «испытывал проблемы со взлетом во время испытаний, проведенных 14-м украинским полком — беспилотным подразделением». В презентации также говорится, что в модели, которая должна была включать компоненты ИИ, предназначенные для управления, отсутствовали некоторые из инструментов. В результате связь между оператором и дроном была подвержена воздействию средств РЭБ.

«Эти неудачи снизили спрос на беспилотники, которые финансируются немецкими военными <...> Германия не планирует размещать повторный заказ до тех пор, пока не поступит заинтересованное предложение от Украины», — говорится в статье.

В компании Helsing агентству сообщили, что не осведомлены о существовании доклада. При этом, в Минобороны Германии заявили, что руководство «не рассматривало и не одобряло этот отчет».

Helsing GmbH, основанная в 2021 году, разрабатывает военные беспилотники, а также программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Первоначальное финансирование в размере 100 миллионов евро было предоставлено основателем стримингового сервиса Spotify Дэниелом Эком. В 2022 году заключила партнерские соглашения с военным концерном Rheinmetal, в сентябре 2023-го — с шведской Saab.

В середине декабря прошел саммит ЕС, на котором страны приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств из общего бюджета блока. Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине.