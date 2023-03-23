Владимир Зеленский приехал в Харьков с неанонсированным визитом и передал его властям знак «Город-герой Украины». Это звание украинский президент присвоил Харькову, а также еще пяти городам в марте 2022-го.

Также президент провел совещание по восстановлению территорий Харьковской области, которые ранее были под контролем российских войск, обустройству фортификационных сооружений, восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи жителям.