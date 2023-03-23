Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 393-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что ордер на арест президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, создает колоссальный негативный потенциал.
«Это ситуация, которая не реализуется никогда, да — но, тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации», — сказал он.
Снаряды с обедненным ураном являются «обычными боеприпасами», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал его слова бредом и счел заявление безответственным. Запад во главе с США «решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», сказал посол.
Власти Великобритании убрали из санкционного списка первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева. Причины этого решения в Лондоне не уточнили.
Королев входит в наблюдательный совет «Росатома» с 2017 года. Первым замдиректора ФСБ он стал в марте 2021 года. До этого он руководил Службой экономической безопасности, а ранее — Управлением собственной безопасности ФСБ. С 2007 по 2011 год Королев был советником министра обороны Анатолия Сердюкова.
Владимир Зеленский приехал в Харьков с неанонсированным визитом и передал его властям знак «Город-герой Украины». Это звание украинский президент присвоил Харькову, а также еще пяти городам в марте 2022-го.
Также президент провел совещание по восстановлению территорий Харьковской области, которые ранее были под контролем российских войск, обустройству фортификационных сооружений, восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи жителям.
21 марта в Киев приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида — последний из лидеров «Большой семерки», кто до того момента не побывал на Украине. Кто еще и как часто приезжал в военный Киев — в фотогалерее РБК.
Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за боевых действий, к концу февраля составила $143,8 млрд. Таковы оценки KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономики), которые приводит «Униан».
Согласно расчетам KSE Institute, наибольший ущерб был причинен жилищному фонду — $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено было более 150 тыс. жилых строений, среди которых частные и многоквартирные дома, а также общежития.
На втором месте по масштабам нанесенного ущерба — транспортная инфраструктура. Он оценивается в $36,2 млрд: разрушено или повреждено более 25 тыс. км дорог и 344 моста и мостовых перехода, отмечает KSE Institute.
В порту Котка на юге Финляндии задержали судно с удобрениями, которые, по данным местных властей, связаны с «российским олигархом», находящимся под санкциями Евросоюза, сообщает Yle.
Грузовое судно Smew сейчас стоит на якоре за пределами порта. По данным издания, на нем могут находиться 20 тыс. т удобрений; стоимость груза Yle оценивает в €10–12 млн.
«Мы выяснили, что удобрения, вероятно, принадлежит человеку, находящемуся в санкционном списке ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они будут обнаружены», — сказала изданию руководитель департамента по санкциям финского МИДа Пиа Сариваара. Если это не подтвердится, судно сможет проследовать дальше.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не возвращать сборные России и Белоруссии на турниры под своей эгидой в сезоне 2023/24, сообщается на сайте организации.
«На основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией <...>, совет IIHF пришел к выводу, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно и что это будет небезопасно в сезоне 2023/24», — говорится в заявлении.
Таким образом, сборная России по хоккею пропустит уже не два, а три чемпионата мира подряд.
Риксдаг (однопалатный парламент) Швеции проголосовал за присоединение страны к НАТО. Решение было принято после шестичасовых дебатов в парламенте.
За вступление в Североатлантический альянс высказались 269 депутатов, против — 37, против выступили только Партия зеленых и Левая партия. Еще 43 парламентария не участвовали в голосовании.
Решение парламента означает, что правительство «получит зеленый свет» на присоединение Швеции к оборонному альянсу, когда все страны НАТО ратифицируют заявку Стокгольма.
В Николаевской области автомобиль подорвался на противотанковой мине, погибли три человека. Они поехали в лес собирать дрова, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию.
Трагедия произошла сегодня в Снигиревском районе. Погибли трое мужчин из села Садово в возрасте 60, 29 и 19 лет.
Вероятность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем это было в последние десятилетия, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня. Но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — сказал Рябков.
При этом он заверил, что Россия остается приверженной миру, свободному от ядерной угрозы.