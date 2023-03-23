Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 22 мар, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 22 мар, 16:22
«Ведомости» узнали об одобрении проекта о добыче золота физлицами Бизнес, 09:21
Что происходит с криптовалютами на фоне банковского кризиса Pro, 09:14
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 09:06
Гросси исключил создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС Политика, 08:59
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство Политика, 08:49
Инфляция, кризис, цены на газ: что будет определять ставки мировых ЦБ Pro, 08:46
«Я начальник — ты дурак». Как коллективы превращаются «в банки с пауками» Pro, 08:41
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:39
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области Общество, 08:32
Минздрав допустил рост числа военно-учебных центров в медвузах в 4 раза Общество, 08:26
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 08:10
Politico сообщило о разногласии Берлина и Парижа из-за ядерной энергии Политика, 08:01
Грузовые авиаперевозки в России упали до уровней начала 2000-х Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 393-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:01
В белорусском Лунинце, который находится в 50 км от границы с Украиной, сформирован новый зенитный ракетный полк, сообщило Минобороны Белоруссии в телеграм-канале. Часть посетит министр обороны Виктор Хренин.
08:18

В Мелитополе сработало взрывное устройство на улице Крупской, никто не пострадал, уточнил «Запорожский вестник».

Позднее член администрации регионов Владимир Рогов уточнил в телеграм-канале, что в результате взрыва пострадал полицейский, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

07:59
Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что Украина является частью России, однако в силу геополитических причин Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах».  «Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России», — сказал Медведев.
07:51
В Мелитополе был слышен громкий взрыв, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Около 7:40 в разных частях города был слышан громкий взрыв», — написал он.
07:35

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что ордер на арест президента Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, создает колоссальный негативный потенциал.

«Это ситуация, которая не реализуется никогда, да — но, тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации», —  сказал он. 

05:21

Снаряды с обедненным ураном являются «обычными боеприпасами», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал его слова бредом и счел заявление безответственным. Запад во главе с США «решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», сказал посол.

04:04
Боевые действия на Украине ведутся «на истощение», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.«Это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания поддержки [поставок]», — сказал он. Как указал Столтенберг, сейчас текущий расход снарядов Украиной (4-7 тыс. в день, по его данным) превышает количество выпускаемых боеприпасов.
00:27
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в ближайшие два-три дня созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить зерновую сделку и поставки российских удобрений.
Вчера 20:51

Власти Великобритании убрали из санкционного списка первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева. Причины этого решения в Лондоне не уточнили.

Королев входит в наблюдательный совет «Росатома» с 2017 года. Первым замдиректора ФСБ он стал в марте 2021 года. До этого он руководил Службой экономической безопасности, а ранее — Управлением собственной безопасности ФСБ. С 2007 по 2011 год Королев был советником министра обороны Анатолия Сердюкова.

Вчера 20:31

Владимир Зеленский приехал в Харьков с неанонсированным визитом и передал его властям знак «Город-герой Украины». Это звание украинский президент присвоил Харькову, а также еще пяти городам в марте 2022-го.

Также президент провел совещание по восстановлению территорий Харьковской области, которые ранее были под контролем российских войск, обустройству фортификационных сооружений, восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи жителям.

Вчера 20:04

21 марта в Киев приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида — последний из лидеров «Большой семерки», кто до того момента не побывал на Украине. Кто еще и как часто приезжал в военный Киев — в фотогалерее РБК.

Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея
Фотогалерея 

Вчера 19:44

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за боевых действий, к концу февраля составила $143,8 млрд. Таковы оценки KSE Institute (аналитический центр при Киевской школе экономики), которые приводит «Униан».

Согласно расчетам KSE Institute, наибольший ущерб был причинен жилищному фонду — $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено было более 150 тыс. жилых строений, среди которых частные и многоквартирные дома, а также общежития.

На втором месте по масштабам нанесенного ущерба — транспортная инфраструктура. Он оценивается в $36,2 млрд: разрушено или повреждено более 25 тыс. км дорог и 344 моста и мостовых перехода, отмечает KSE Institute.

Вчера 19:18

В порту Котка на юге Финляндии задержали судно с удобрениями, которые, по данным местных властей, связаны с «российским олигархом», находящимся под санкциями Евросоюза, сообщает Yle.

Грузовое судно Smew сейчас стоит на якоре за пределами порта. По данным издания, на нем могут находиться 20 тыс. т удобрений; стоимость груза Yle оценивает в €10–12 млн.

«Мы выяснили, что удобрения, вероятно, принадлежит человеку, находящемуся в санкционном списке ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они будут обнаружены», — сказала изданию руководитель департамента по санкциям финского МИДа Пиа Сариваара. Если это не подтвердится, судно сможет проследовать дальше.

Вчера 18:59
Вчера 18:51

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не возвращать сборные России и Белоруссии на турниры под своей эгидой в сезоне 2023/24, сообщается на сайте организации.

«На основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией <...>, совет IIHF пришел к выводу, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно и что это будет небезопасно в сезоне 2023/24», — говорится в заявлении.

Таким образом, сборная России по хоккею пропустит уже не два, а три чемпионата мира подряд.

Вчера 18:28

Риксдаг (однопалатный парламент) Швеции проголосовал за присоединение страны к НАТО. Решение было принято после шестичасовых дебатов в парламенте.

За вступление в Североатлантический альянс высказались 269 депутатов, против — 37, против выступили только Партия зеленых и Левая партия. Еще 43 парламентария не участвовали в голосовании.

Решение парламента означает, что правительство «получит зеленый свет» на присоединение Швеции к оборонному альянсу, когда все страны НАТО ратифицируют заявку Стокгольма.

Вчера 18:11

В Николаевской области автомобиль подорвался на противотанковой мине, погибли три человека. Они поехали в лес собирать дрова, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла сегодня в Снигиревском районе. Погибли трое мужчин из села Садово в возрасте 60, 29 и 19 лет.

Вчера 18:05

Вероятность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем это было в последние десятилетия, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня. Но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — сказал Рябков.

При этом он заверил, что Россия остается приверженной миру, свободному от ядерной угрозы.

Вчера 17:34
Министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, «предотвративших нарушение американским БПЛА MQ-9 границ района спецоперации».
Вчера 17:18
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города со стороны ВСУ ранения получили двое мужчин 1947 и 1982 годов рождения.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter