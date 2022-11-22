Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 272-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В акциях участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Подобные митинги проходят и в других странах Центральной и Восточной Европы.
По его прогнозам, если новых атак на энергетическую инфраструктуру не будет, то дефицит электроэнергии может быть равномерно распределен по всей Украине. При этом перебои с электричеством возможны везде, но они будут менее длительными, отметил Коваленко. Однако если в результате атаки сеть будет сильно повреждена, придется активировать аварийные отключения, из-за которых света может не быть очень долго, пояснил он.
ВВС Германии будут патрулировать воздушное пространство Польши истребителями Eurofighter.
«Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter», — заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
В МАГАТЭ не увидели угрозы ядерной безопасности после последних обстрелов Запорожской АЭС. Посетившие станцию эксперты отметили, что все реакторы и особо важное оборудование не повреждены.
Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предупредил, что дальнейшие обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе. «Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередач. Дизель-генерация тоже повреждена. Нерасхолаживание двигателя может привести к перегреву реактора и дальше уже – катастрофа», - заявил он в эфире «Первого канала».
Тюменский областной суд направил на новое рассмотрение административное дело против девушки, которая написала на асфальте «нет в***е» и доказала в суде, что речь шла о фразе «нет вобле».
Апелляционную жалобу направили полицейские. Они просят пересмотреть принятое судом решение, что действия девушки не подпадают под действие ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.
Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал проверить, по каким причинам уклонились от службы в армии дети дагестанских чиновников, и рассмотреть их дела на призывной комиссии. Он сообщил, что уже ознакомился «со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании».
«У меня, у генерал-полковника сыновья должны служить. А у вас, у таких великих чиновников, сыновья служить не должны», — заявил глава региона.
У Меликова в августе 2007 года во время выполнения боевой задачи в Дагестане погиб пасынок, командир штурмовой группы Дмитрий Серков, который проходил службу в отряде специального назначения «Витязь».
Норвегия предоставит Украине до 200 млн евро для создания запаса газа, еще 300 млн евро на эту же цель предоставит ЕБРР, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, передает УНН.
Думские комитеты по обороне и международным делам вынесли на рассмотрение Госдумы проект заявления палаты «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Документ будет рассмотрен во вторник, 22 ноября.
Авторы заявления хотят призвать парламенты стран мира «однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей».
В Госдуму внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» с уточнениями, в каких операциях за границей могут участвовать граждане, заключающие контракт о прохождении военной службы на срок до одного года.
Сейчас такой контракт проходящие военную службу по призыву или находящиеся в запасе граждане могут заключить, если речь идет «о периоде чрезвычайных обстоятельств, а также об участии в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ, а также об участии в походах кораблей».
Авторы законопроекта, председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, решили, что специальную военную операцию на Украине «некорректно относить к выполнению вышеуказанных мероприятий». Они предложили дополнить этот перечень упоминанием «контртеррористических и иных операций за пределами территории России».
«Транснефть» объявила, что получила письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на транзит нефти по «Дружбе» через территорию Украины в 2023 году.
«Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры», — сказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин (цитата по ТАСС).
НАТО должно предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» условий для нее на переговорах с Россией, заявил в ходе парламентской ассамблеи альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг.
Он высказался за окончание конфликта за столом переговоров. «Но мы также знаем, что исход переговоров зависит от изменений на поле боя. Так что, если мы хотим результата, приемлемого для Украины… Наилучший способ это сделать — предоставлять военную поддержку Украине», — сказал Столтенберг.
«Я хотел бы сразу всех успокоить: уезжать из страны точно никуда не нужно. <...> Не будет у нас, надеемся, общего блэкаута по всей стране», — сказал Тимошено. Он отметил, что «все зависит от ситуации с ракетными обстрелами».