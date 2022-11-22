Тюменский областной суд направил на новое рассмотрение административное дело против девушки, которая написала на асфальте «нет в***е» и доказала в суде, что речь шла о фразе «нет вобле».

Апелляционную жалобу направили полицейские. Они просят пересмотреть принятое судом решение, что действия девушки не подпадают под действие ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.