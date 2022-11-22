Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
МИД Румынии выразил послу Венгрии «неодобрение» из-за шарфа Орбана Политика, 08:23
Каких товаров из Китая Россия стала закупать больше в 2022 году Экономика, 08:20
Премьер Косово отложил штрафы за сербские номера по просьбе США Политика, 08:16
Пентагон ускорил закупку оружия из-за истощения запасов поставками Киеву Политика, 08:13
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 08:05
Власти ЛНР сообщили об обстреле домов в Алчевске из HIMARS Политика, 08:01
Полковника Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной от военкома Общество, 07:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 07:38
В Совфеде увидели у генсека НАТО риторику «больше смертей ради мира» Политика, 07:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 07:12
Познакомьтесь с Розалией. На ее концерты ходят Дэвид Бэкхем и Белла Хадид Life, 07:01
ПФР назвал негативные эффекты потенциальной индексации пенсий работающим Экономика, 07:00
Поставки нефти из России в Северную Европу снизились на 90% с февраля Бизнес, 06:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 272-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:02
Украинские силы обстреляли Алчевск в ЛНР из американской системы HIMARS, погибли двое мирных жителей, разрушены два дома, сообщило представительство республики в СЦКК.
06:34
Великобритания отправила Украине ракеты Brimstone-2, усовершенствованную модель ракет с лазерным наведением и дальностью пуска, вдвое превышающую предыдущую модель, сообщает газета The Telegraph. Сколько именно Лондон передал Киеву таких ракет не уточняется, но это не первая поставка. 
03:35
В течение последних нескольких недель каждый понедельник в десятках городов восточной Германии проходят антивоенные митинги, участники которых недовольны тем, как местные власти справляются с экономическими проблемами на фоне боевых действий на Украине и их последствий, пишет Financial Times.
В акциях участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Подобные митинги проходят и в других странах Центральной и Восточной Европы.
01:31
Клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов скончался из-за ранений, полученных в зоне специальной военной операции.
00:30
Украина будет жить в условиях регулярных отключений электричества как минимум до конца марта, считает исполнительный директор компании-поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко.

По его прогнозам, если новых атак на энергетическую инфраструктуру не будет, то дефицит электроэнергии может быть равномерно распределен по всей Украине. При этом перебои с электричеством возможны везде, но они будут менее длительными, отметил Коваленко. Однако если в результате атаки сеть будет сильно повреждена, придется активировать аварийные отключения, из-за которых света может не быть очень долго, пояснил он.
Вчера 23:24

ВВС Германии будут патрулировать воздушное пространство Польши истребителями Eurofighter.

«Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter», — заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Вчера 21:57

В МАГАТЭ не увидели угрозы ядерной безопасности после последних обстрелов Запорожской АЭС. Посетившие станцию эксперты отметили, что все реакторы и особо важное оборудование не повреждены.

Вчера 21:49
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала оставшихся в Херсоне жителей «на зимний период» эвакуироваться из города, сообщает «Страна». По ее словам, женщины с детьми, пожилые, больные и маломобильные граждане могут бесплатно уехать в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую или в западные регионы Украины.
Вчера 21:22
Представитель Белого дома по расследованию военных преступлений Бет Ван Шаак заявила, что США тщательно изучают сообщения о расстреле российских пленных на Украине. «Важно подчеркнуть, что правила войны одинаковы для всех сторон. И все должны понимать о последствиях в случае их нарушения», - сказала она.
Вчера 21:15

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предупредил, что дальнейшие обстрелы Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе. «Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередач. Дизель-генерация тоже повреждена. Нерасхолаживание двигателя может привести к перегреву реактора и дальше уже – катастрофа», - заявил он в эфире «Первого канала».

Вчера 20:50

Тюменский областной суд направил на новое рассмотрение административное дело против девушки, которая написала на асфальте «нет в***е» и доказала в суде, что речь шла о фразе «нет вобле».

Апелляционную жалобу направили полицейские. Они просят пересмотреть принятое судом решение, что действия девушки не подпадают под действие ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

Вчера 20:40

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал проверить, по каким причинам уклонились от службы в армии дети дагестанских чиновников, и рассмотреть их дела на призывной комиссии. Он сообщил, что уже ознакомился «со списком детей отдельных чиновников, которые не явились по призыву в рамках осенней кампании».

«У меня, у генерал-полковника сыновья должны служить. А у вас, у таких великих чиновников, сыновья служить не должны», — заявил глава региона.

Video

У Меликова в августе 2007 года во время выполнения боевой задачи в Дагестане погиб пасынок, командир штурмовой группы Дмитрий Серков, который проходил службу в отряде специального назначения «Витязь».

Вчера 20:33

Норвегия предоставит Украине до 200 млн евро для создания запаса газа, еще 300 млн евро на эту же цель предоставит ЕБРР, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, передает УНН.

Вчера 20:21
Минцифры формирует дополнительный список на отсрочку от призыва для Минобороны, сообщили ТАСС в ведомстве.
Вчера 20:05

Думские комитеты по обороне и международным делам вынесли на рассмотрение Госдумы проект заявления палаты «В связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Документ будет рассмотрен во вторник, 22 ноября.

Авторы заявления хотят призвать парламенты стран мира «однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей».

Вчера 19:44

В Госдуму внесли поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» с уточнениями, в каких операциях за границей могут участвовать граждане, заключающие контракт о прохождении военной службы на срок до одного года.

Сейчас такой контракт проходящие военную службу по призыву или находящиеся в запасе граждане могут заключить, если речь идет «о периоде чрезвычайных обстоятельств, а также об участии в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ, а также об участии в походах кораблей».

Авторы законопроекта, председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, решили, что специальную военную операцию на Украине «некорректно относить к выполнению вышеуказанных мероприятий». Они предложили дополнить этот перечень упоминанием «контртеррористических и иных операций за пределами территории России».

Вчера 19:24
Вчера 18:48

«Транснефть» объявила, что получила письмо «Укртранснафты» о повышении тарифов на транзит нефти по «Дружбе» через территорию Украины в 2023 году.

«Да, мы получили такое письмо, сейчас изучаем его. Готовим соответствующее обращение в правительственные структуры», — сказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин (цитата по ТАСС).

Вчера 18:20

НАТО должно предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» условий для нее на переговорах с Россией, заявил в ходе парламентской ассамблеи альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг.

Он высказался за окончание конфликта за столом переговоров. «Но мы также знаем, что исход переговоров зависит от изменений на поле боя. Так что, если мы хотим результата, приемлемого для Украины… Наилучший способ это сделать — предоставлять военную поддержку Украине», — сказал Столтенберг.
 

Вчера 18:00
Покидать Украину из-за возможного блэкаута не нужно, заявил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Я хотел бы сразу всех успокоить: уезжать из страны точно никуда не нужно. <...> Не будет у нас, надеемся, общего блэкаута по всей стране», — сказал Тимошено. Он отметил, что «все зависит от ситуации с ракетными обстрелами».
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter