Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 384-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«На войне <...> сложно, но шутить и петь песни не запрещалось. Я вам скажу, что до нового года все будет хорошо. Единственное, что никто не скажет, до какого», — сказал он.
Администрация США продлит действие гуманитарного статуса, который позволяет получать медицинскую страховку и талоны на питание украинским беженцам, прибывшим в страну в 2022 году через границу с Мексикой.
В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что в начале 2022 года в США через Мексику въехало около 25 тыс. украинских беженцев. Соответствующий статус им предоставили на год, однако теперь разрешили продлить. На сколько будет увеличен срок действия, в министерстве не пояснили.
«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — сказал он.
«Усиление шпионажа это именно то, что вам нужно и что вы заслуживаете», — заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
По его словам, ЦРУ испытывает проблемы с использованием искусственного интеллекта для анализа поведения противников, а также с поиском технологических методов, которые бы помогали агентам ведомства оставаться незамеченными. Сейчас ведомство более уязвимо, чем когда-либо прежде, указала замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Дженнифер Юбэнк, так как Китай и другие страны нарастили свои усилия по слежке.
«Мы хотим поковыряться в ваших мозгах — не в буквальном смысле», — пошутила Юбэнк.
Движение сербских социалистов потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты.
«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации», — считают они.
Баста ранее написал на своей странице в Twitter, что Сербия платит огромную цену на неисполнение санкций против России. Белглад должен присоединиться к международным ограничениям, так как это становится «невыносимым», а на президента Александра Вучича оказывается сильное давление, сказал он.
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой опытных бойцов и снарядов. Один из офицеров рассказал, что почти все опытные военные уже выбыли из строя, пишет The Washington Post.
Запад пообещал Киеву «символическое» количество современных танков, ВСУ столкнулись с дефицитом вооружений и бойцов, такая ситуация не позволяет быть уверенным в успехе планирующегося контрнаступления Украины, пишет издание.
Большой запас ресурсов позволяет активно атаковать, продолжил он, их нехватка вынуждает вести в большей степени оборонительные бои, нынешнее положение ВСУ ближе ко второму варианту. Собеседник издания добавил: «Вот почему, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление для нас. Я хотел бы верить в это, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: «С чем?».
«И вы знаете соотношение: когда вы переходите в наступление, вы теряете в два или три раза больше людей. Мы не можем позволить себе потерять так много людей», — подчеркнул собеседник WP.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/03/2023/640fa5e49a7947475f8a924a?from=newsfeed
Последний получил известность в 2022 году, когда канцлер Германии Олаф Шольц поручил ему руководство кампанией по вакцинации населения от коронавируса. С тех пор немецкие СМИ начали называть его «генерал-корона».
По данным издания, следователи во время обыска на «Андромеде» в январе изъяли бортовую электронику для расследования, на самом судне обнаружили следы взрывчатых веществ, а использованный для аренды судна адрес электронной почты может указывать на связь с Украиной.
Оборонный бюджет США на 2024 финансовый год (начинается с 1 октября 2023-го) на сумму $842 млрд будет включать в себя пункт о финансировании закупок вооружений на $170 млрд, обе суммы являются рекордными, сообщается на сайте Пентагона. «Бюджетный запрос на 2024 финансовый год снова включает рекордные инвестиции в исследования, разработки, испытания и оценку в размере $145 млрд. Проект бюджета также предусматривает финансирование закупок на сумму $170 млрд, что является крупнейшей суммой в истории», — сказано в сообщении.
В целом размер оборонного бюджета вырос по сравнению с 2023-м на $26 млрд, по сравнению с 2022-м — на $100 млрд. Пентагон отметил, что увеличение бюджета связано с нарастающей угрозой со стороны Китая — он является «главной проблемой» Вашингтона, и США стремятся сохранить свое военное преимущество над Пекином.
«Вызов России в Европе» для США на втором месте, на противодействие России в бюджете заложено около $5 млрд.
В проект также заложена закупка 28 систем HIMARS на $179,2 млн.
Директива Генерального штаба Вооруженных сил России об отсрочке по мобилизации для отцов троих и более детей носит рекомендательный характер, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Его ответ опубликовала в своем телеграм-канале глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Речь идет об указаниях Генштаба от 4 октября 2022 года. «Сообщается, что указания свое действие не прекратили. Вместе с тем указания носят рекомендательный характер для призывных комиссий по мобилизации», — говорится в документе.
По словам Останиной, это объясняет, почему в регионах директиву трактовали по-разному. «Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Они же указания, в конце концов, а не рекомендации», — написала депутат.
На главу Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия составили протокол за пьяное вождение. Об этом «Страна.ua» сообщает со ссылкой на источники в Национальной полиции.
По данным издания, 11 марта губернатор был в ресторане вместе с начальником внутренней безопасности областной полиции Виталием Онуляком и бизнесменом Александром Еремийчуком (по прозвищу Слон, включен в антиконтрабандный санкционный список СНБО).
После завершения застолья Гамалий, Онуляк и Еремийчук в компании девушек на двух машинах выехали от ресторана уже после начала комендантского часа. Патрульные остановили машины, после чего на губернатора составили протокол, а его машину забрали на штрафстоянку, пишет «Страна.ua».
Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых российских регионов смогут перевестись на бюджет, следует из приказа Минобрнауки, который цитирует ТАСС.
При этом уточняется, что переход возможен только при наличии у образовательной организации свободных бюджетных мест.
Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как «благотворительность или откуп», это гарантия долгосрочного мира и стабильности, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на саммите Украина-Оксфорд 2023.
«Оно представляет прагматический интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности. Зато дальнейшая неопределенность была бы очень опрометчивой. Половинчатые решения, такие как удержание Украины на периферии или в зале ожидания, способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию, что не в интересах Европы», — сказал Кулеба (цитата по УНН).
Монахи Украинской православной церкви (Московского патриархата) отказались выселяться из Киево-Печерской лавры после предупреждения руководства киевского заповедника.
«Сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожать, что с нами расправятся, — это не 17-й год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура», — заявил в видеообращении наместник лавры митрополит Павел. Он подчеркнул, что священники монастыря — «не коллаборанты», они живут там с 1988 года, и у многих из них нет другого места, кроме лавры.
Увеличение призывного возраста «повысит качество призывников», заявил телеканалу РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Будут приходить люди, которые уже взрослые, которые имеют опыт, которые имеют специальность, которые более подготовлены к службе в армии», — сказал он.
Депутат отметил, что это положительно скажется на качестве комплектования личного состава. Кроме того, повышение призывного возраста позволит сократить расходы, поскольку пропадет необходимость дополнительно обучать призывников.
Количество призывников не увеличится, подчеркнул Картаполов. Он также заверил, что заново оформлять документы на отсрочку от призыва не понадобится. «Если появятся какие-то дополнительные коллизии, мы с коллегами из Министерства обороны внимательно проработаем, изучим эту ситуацию и при необходимости скорректируем», — отметил Картаполов.
Россия не возражает против продления зерновой сделки после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней, заявил замглавы МИДа Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве.
«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал Вершинин (цитата по ТАСС).
Правительство Украины поддержало законопроект об увеличении расходов бюджета на 537 млрд грн (более $14,5 млрд). Как сообщил в своем телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль, из этой суммы более 518 млрд грн ($14 млрд) предполагается дополнительно направить на финансирование статьи «оборона и безопасность», а еще 19 млрд грн ($0,5 млрд) пойдут в резервный фонд.
«В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д.», — написал Шмыгаль.
Ранее первый зампред комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что это увеличение бюджета — самое большое в истории Украины.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на деревню Грудская и село Некислица в Севском районе.
«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома», — написал он в телеграм-канале.
На музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского завели административное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщили в Хорошевском районном суде Москвы, куда поступил протокол.
«В Хорошевском суде сегодня, 13 марта, зарегистрирован административный протокол в отношении Покровского Максима Сергеевича. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил России, рассмотрение дела назначено на 27 марта», — сказала РБК пресс-секретарь суда Елена Торосова.
По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) максимальное наказание для граждан — штраф 50 тыс. руб.
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Теребрено (Краснояружский район), пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Есть разрушения: выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домовладениях, осколками повреждено 2 машины. Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках», — написал Гладков в своем телеграм-канале.