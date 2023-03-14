Администрация США продлит действие гуманитарного статуса, который позволяет получать медицинскую страховку и талоны на питание украинским беженцам, прибывшим в страну в 2022 году через границу с Мексикой.

В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что в начале 2022 года в США через Мексику въехало около 25 тыс. украинских беженцев. Соответствующий статус им предоставили на год, однако теперь разрешили продлить. На сколько будет увеличен срок действия, в министерстве не пояснили.