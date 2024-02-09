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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 716-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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13:47

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский изложил свои планы на новом посту:

  • четкое планирование действий всех органов военного управления, соединений и частей с учетом поставок западного оружия;
  • соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава;
  • применение беспилотных систем и современных средств РЭБ;
13:12

Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному звание героя Украины.

13:06

Минобороны сообщило, что освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

12:23

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

12:12

Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил Дмитрий Песков.

11:10

В ближайшие месяцы сократится способность Украины продолжать конфликт со снижением зарубежной помощи, приводит Financial Times оценку западных чиновников.

«Это отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят», — считает высокопоставленный дипломат НАТО. Европейский дипломат заявил, что Евросоюзу будет нелегко заменить США, у которых закончились согласованные средства на помощь Киеву.

10:19

Новый главком ВСУ, экс-командующий Сухопутными войсками Александр Сырский непопулярен среди рядовых украинских солдат, пишет издание Politico, которое пообщалось с украинскими военными.

Один из собеседников газеты, знакомый с тактикой Сырского, заявил, что генерал получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200». Издание отмечает, что те, кто находятся на передовой, считают Сырского «жестоким генералом советского образца», который подвергает своих солдат опасности.

Александр Сырский
09:33

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно стало первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Путин ответил на около 60 вопросов.

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Вот основные его высказывания, которые касаются украинского кризиса.

  • О мире между Россией и Украиной

«Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится».

По мнению Путина, отказ Украины от диалога связан с давлением со стороны США: «Я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона…Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <...> Они совершили [ошибку], пусть исправляют».

  • О способе завершить конфликт за неделю

«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, и тогда можно договариваться о каких-то условиях».

  • О роли Бориса Джонсона в отказе Киева от мирных переговоров

«То, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, это нелепо и очень печально. Потому что, как сказал господин (Давид) Арахамия, «мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались... Где теперь господин Джонсон? А война продолжается».

  • О Владимире Зеленском

«Его отец сражался против фашистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил. Это отдельная тема, и я думаю, что для меня некорректно сделать это».

«Он пришел к власти, основываясь на ожиданиях украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом. Именно благодаря этому он победил на выборах с подавляющим большинством голосов. <...> Он считает себя главой государства. Он победил на выборах. Хотя мы в России верим, что государственный переворот является основным источником власти для всего, что произошло после 2014 года... Но потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные — от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, — это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей».

  • Об элементах гражданской войны

«Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!». И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны».

Вчера 20:38

Советник главы офиса назвал четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Валерия Залужного на Александра Сырского:

  • необходимость пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году;
  • необходимость не допустить стагнации на линии фронта;
  • поиск новых решений, «позволяющих удержать и развивать инициативу»;
  • необходимость реформ управленческих принципов в украинской армии.
Вчера 20:10

Минобороны сообщило, что в Россию из плена вернулись 100 военных, Украине передали столько же человек. Российские военные доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию.

Вчера 19:46

Зеленский заявил, что обсуждал кандидатуру Сырского с командирами разных уровней. По его словам, именно под руководством Сырского украинская армия провела оборонительную операцию под Киевом, а затем наступала в Харьковской области. По его мнению, теперь единый взгляд на ведение военных действий будет и в Генштабе, и в Ставке, и под Работино и Авдеевкой.

Вчера 19:40

Владимир Зеленский назначил новым командующим ВСУ Александра Сырского, который ранее возглавлял сухопутные войска.

Вчера 19:29

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сегодня «было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины».

Он выразил благодарность нынешнему главкому ВСУ Валерию Залужному, но добавил, что «война меняется и требует перемен».

«Боевые действия — 2022, 2023 и 2024 — это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», — отметил Умеров.

Вчера 19:10

Залужный в своем телеграм-канале также рассказал о встрече с Зеленским.

«Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины», — написал генерал.

Вчера 19:07

Владимир Зеленский на встрече с Валерием Залужным обсудил «обновление руководства ВСУ». В сообщении в соцсети президент написал, что рассчитывает, что Залужный останется в команде.

Вчера 18:10

Над Белгородской областью сбиты восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган» и еще четыре РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны.

В свою очередь, губернатор Гладков написал в телеграм-канале, что в селе Гостищево Яковлевского городского округа из-за «прилета» в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. «В пути следования остановлен поезд Белгород — Санкт-Петербург. Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети. Приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет», — отметил он.

Вчера 17:46

Вчера 17:31

В Белгороде второй раз за день запустили сирену ракетной опасности.

Вчера 17:21

Глава подконтрольной Киеву администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что в сильно разрушенном городе остается 941 гражданский. По его словам, эвакуировать людей не получается, потому что выезды на территорию, подконтрольную ВСУ, находятся под обстрелом.

Вчера 16:47

Гладков сообщил, что в Белгородском районе, рядом с селом Бессоновка, системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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