Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно стало первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Путин ответил на около 60 вопросов.

Video

Вот основные его высказывания, которые касаются украинского кризиса.

О мире между Россией и Украиной

«Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится».

По мнению Путина, отказ Украины от диалога связан с давлением со стороны США: «Я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона…Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <...> Они совершили [ошибку], пусть исправляют».

О способе завершить конфликт за неделю

«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, и тогда можно договариваться о каких-то условиях».

О роли Бориса Джонсона в отказе Киева от мирных переговоров

«То, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, это нелепо и очень печально. Потому что, как сказал господин (Давид) Арахамия, «мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались... Где теперь господин Джонсон? А война продолжается».

О Владимире Зеленском

«Его отец сражался против фашистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил. Это отдельная тема, и я думаю, что для меня некорректно сделать это».

«Он пришел к власти, основываясь на ожиданиях украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом. Именно благодаря этому он победил на выборах с подавляющим большинством голосов. <...> Он считает себя главой государства. Он победил на выборах. Хотя мы в России верим, что государственный переворот является основным источником власти для всего, что произошло после 2014 года... Но потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные — от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, — это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей».

Об элементах гражданской войны

«Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!». И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны».