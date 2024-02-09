Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 716-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский изложил свои планы на новом посту:
- четкое планирование действий всех органов военного управления, соединений и частей с учетом поставок западного оружия;
- соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава;
- применение беспилотных систем и современных средств РЭБ;
Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному звание героя Украины.
Минобороны сообщило, что освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил Дмитрий Песков.
В ближайшие месяцы сократится способность Украины продолжать конфликт со снижением зарубежной помощи, приводит Financial Times оценку западных чиновников.
«Это отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят», — считает высокопоставленный дипломат НАТО. Европейский дипломат заявил, что Евросоюзу будет нелегко заменить США, у которых закончились согласованные средства на помощь Киеву.
Новый главком ВСУ, экс-командующий Сухопутными войсками Александр Сырский непопулярен среди рядовых украинских солдат, пишет издание Politico, которое пообщалось с украинскими военными.
Один из собеседников газеты, знакомый с тактикой Сырского, заявил, что генерал получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200». Издание отмечает, что те, кто находятся на передовой, считают Сырского «жестоким генералом советского образца», который подвергает своих солдат опасности.
Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно стало первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Путин ответил на около 60 вопросов.
Вот основные его высказывания, которые касаются украинского кризиса.
- О мире между Россией и Украиной
«Рано или поздно все равно мы договоримся. <...> Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится».
По мнению Путина, отказ Украины от диалога связан с давлением со стороны США: «Я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона…Они приняли неправильное решение, теперь должны искать выход. <...> Они совершили [ошибку], пусть исправляют».
- О способе завершить конфликт за неделю
«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — все закончится в течение нескольких недель, и тогда можно договариваться о каких-то условиях».
- О роли Бориса Джонсона в отказе Киева от мирных переговоров
«То, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, это нелепо и очень печально. Потому что, как сказал господин (Давид) Арахамия, «мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались... Где теперь господин Джонсон? А война продолжается».
- О Владимире Зеленском
«Его отец сражался против фашистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма? Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил. Это отдельная тема, и я думаю, что для меня некорректно сделать это».
«Он пришел к власти, основываясь на ожиданиях украинского народа, что он приведет Украину к миру. Он говорил об этом. Именно благодаря этому он победил на выборах с подавляющим большинством голосов. <...> Он считает себя главой государства. Он победил на выборах. Хотя мы в России верим, что государственный переворот является основным источником власти для всего, что произошло после 2014 года... Но потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные — от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, — это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей».
- Об элементах гражданской войны
«Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!». И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!» — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны».
Советник главы офиса назвал четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Валерия Залужного на Александра Сырского:
- необходимость пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году;
- необходимость не допустить стагнации на линии фронта;
- поиск новых решений, «позволяющих удержать и развивать инициативу»;
- необходимость реформ управленческих принципов в украинской армии.
Минобороны сообщило, что в Россию из плена вернулись 100 военных, Украине передали столько же человек. Российские военные доставлены в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию.
Зеленский заявил, что обсуждал кандидатуру Сырского с командирами разных уровней. По его словам, именно под руководством Сырского украинская армия провела оборонительную операцию под Киевом, а затем наступала в Харьковской области. По его мнению, теперь единый взгляд на ведение военных действий будет и в Генштабе, и в Ставке, и под Работино и Авдеевкой.
Владимир Зеленский назначил новым командующим ВСУ Александра Сырского, который ранее возглавлял сухопутные войска.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сегодня «было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины».
Он выразил благодарность нынешнему главкому ВСУ Валерию Залужному, но добавил, что «война меняется и требует перемен».
«Боевые действия — 2022, 2023 и 2024 — это три разных реальности. 2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии», — отметил Умеров.
Залужный в своем телеграм-канале также рассказал о встрече с Зеленским.
«Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команде Генерального штаба, Министерства обороны, президенту Украины», — написал генерал.
Владимир Зеленский на встрече с Валерием Залужным обсудил «обновление руководства ВСУ». В сообщении в соцсети президент написал, что рассчитывает, что Залужный останется в команде.
Над Белгородской областью сбиты восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган» и еще четыре РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны.
В свою очередь, губернатор Гладков написал в телеграм-канале, что в селе Гостищево Яковлевского городского округа из-за «прилета» в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. «В пути следования остановлен поезд Белгород — Санкт-Петербург. Ремонтные бригады уже работают по восстановлению сети. Приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет», — отметил он.
В Белгороде второй раз за день запустили сирену ракетной опасности.
Глава подконтрольной Киеву администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что в сильно разрушенном городе остается 941 гражданский. По его словам, эвакуировать людей не получается, потому что выезды на территорию, подконтрольную ВСУ, находятся под обстрелом.
Гладков сообщил, что в Белгородском районе, рядом с селом Бессоновка, системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.