В Херсонской области в гражданский автобус попали ракеты системы HIMARS, по предварительным данным, погибли четыре человека и трое пострадали, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Это произошло в районе Дарьевского моста, который проходит через реку Ингулец вблизи села Дарьевка. Всего ВСУ выпустили четыре ракеты.