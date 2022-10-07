Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 226-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Херсонской области в гражданский автобус попали ракеты системы HIMARS, по предварительным данным, погибли четыре человека и трое пострадали, передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Это произошло в районе Дарьевского моста, который проходит через реку Ингулец вблизи села Дарьевка. Всего ВСУ выпустили четыре ракеты.
США не планируют размещать ядерное оружие в странах, вошедших в НАТО после 1997 года, в том числе в Польше, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.
«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди», — также сказал Байден, добавив, что США ищут дипломатическое решение.
Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС. В ходе встречи они достигли прогресса по вопросу создания безопасной зоны вокруг АЭС, рассказал Гросси в «Твиттере».
На следующей неделе он планирует отправиться в Москву.
«Очевидная стратегическая цель Вашингтона состоит в том, чтобы Россия объединилась с Западом и стала подходящим кандидатом в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — пишет Болтон. По его словам, Соединенные Штаты хотят добиться создания «мирной и безопасной Европы», что отвечает американским национальным интересам.
«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — сказала она. Экс-канцлер призвала не игнорировать заявления российской стороны в контексте боевых действий на Украине, начало которых она считает «глубоким поворотным моментом».
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров пояснил, что Владимир Зеленский не призывал к нанесению превентивного удара по России в настоящее время. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры <...>», — написал Никифоров в Facebook (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
Пресс-секретарь напомнил, что зимой 2022 года «единственными превентивными мерами, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов признал, что в ходе мобилизации возникли проблемы и обвинил руководство Минобороны в отсутствии оперативной реакции на озвученную критику. «Главный запрос в обществе — о том, что надо решать проблемы, которые есть, а проблемы есть. И это видят люди. Минобороны всегда отличалось оперативной реакцией на недостатки и проблемы. А теперь народ это реакцию не видит», — заявил глава комитета в эфире телеканала РБК.
Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе в согласовании с Киевом вопроса об организации зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. «Отличная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским по текущей ситуации. Я подтвердил, что МАГАТЭ будет продолжать действовать в рамках международного права. Также мы достигли прогресса в вопросе создания зоны безопасности на Запорожской АЭС. Вскоре вернусь в Киев, чтобы продолжить этот важный обмен мнениями», — написал глава организации в Twitter.
Гросси 6 октября встречался с Зеленским в Киеве, в ближайшее время он должен посетить Москву.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности превентивного удара по России заявил, что украинскому лидеру следует сделать «трепанацию черепа». «Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную
трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных». — написал Медведев в телеграм-канале.
Ранее высказывания Зеленского прокомментировали в Кремле и МИДе: Дмитрий Песков счел заявление президента Украины призывом к началу мировой войны, Мария Захарова назвала Зеленского «монстром, руками которого могут уничтожить планету».
Более 45 тыс. российских граждан открыли счета в коммерческих банках Грузии с начала спецоперации на Украине, до 31 августа. К этой дате число россиян со счетами в частных грузинских банках достигло 60 тыс., свидетельствуют данные грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации).
В августе на счетах россиян в Грузии в общей сложности было 1,88 млрд лари (более $670 млн). До начала конфликта на Украине эта сумма была на 1,2 млрд лари меньше. Большая часть средств (53%) — вклады до востребования, 26% — срочные, 21% лежит на текущих счетах. 72% вкладов — в долларах (в российских рублях — 0,06%).
В МИД России назвали Владимира Зеленского «монстром, руками которого могут уничтожить планету».
«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала Мария Захарова, комментируя слова Зеленского о возможности превентивного удара по России.
Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении у себя арсеналов тактического ядерного оружия.
«Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет», — сказал Лукашенко (цитата по «Белте»).
Дмитрий Песков назвал заявление Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара по России призывом к началу мировой войны.
«Заявления Зеленского — не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС «должны обратить особое внимание» на эти заявления, поскольку «де-факто руководят деятельностью Киева».
Сотрудникам предприятий на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске массово вручают повестки, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на работников.
Один из сотрудников подтвердил РБК, что на территорию пришли представители военкомата, попросили позвать всех мужчин. «Никаких конкретных данных и списков у них не было. Всем мужчинам до 50 лет вручили повестку с требованием явиться в военкомат для уточнения данных. Вручили даже гражданину Узбекистана, все равно сказали явиться в военкомат завтра или послезавтра», — рассказал собеседник.
Жена другого работника рассказала РБК, что полицейские заблокировали все проходные. «На территории по всем организациям начали ходить полицейские и вроде как сотрудники военкоматов и раздавать повестки мужчинам до 60 лет, в которые самому надо было вписать ФИО и дату рождения. Никто ничего не объяснял», — говорит жительница Подольска.
После рассмотрения жалоб на призыв домой вернули 123 мобилизованных жителей Владимирской области, из них 72 — по медицинским показаниям. Об этом сообщил в телеграме губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, еще десятки обращений находятся в работе.
Авдеев пообещал как минимум дважды в неделю сообщать об итогах рассмотрения таких жалоб.
Администрация Джо Байдена после начала Россией специальной военной операции на Украине ускорила частные продажи оружия украинским военным на сотни миллионов долларов, сократив процесс утверждения сделок с нескольких недель до нескольких часов, сообщает The New York Times (NYT).
По имеющимся в распоряжении редакции данным, только за первые четыре месяца 2022 года Госдепартамент США санкционировал частные сделки с Украиной на сумму более $300 млн. Притом что за весь 2021 финансовый год департамент санкционировал такие продажи оружия Украине на сумму менее $15 млн.