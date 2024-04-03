В Харькове построили подземную школу, сообщил мэр города Игорь Терехов, слова которого приводит «Суспільне».

В школе 20 классных комнат, в ней смогут учиться 600 детей.

Власти Харькова регулярно сообщают об ударах по городу и его окрестностях. Накануне Терехов заявил, что в городе «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита».

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.