Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 770-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
При атаке дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы республики.
Всего пострадавших 14. Помимо россиян это граждане Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана. Шестеро остаются в больнице.
Атака беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске была совершена накануне, 2 апреля.
ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из жителей никто не пострадал.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в небе над регионом были сбиты два украинских беспилотника.
Politico узнало, как Запад хочет сохранить поставки оружия Украине со стороны НАТО в случае избрания Трампа. Источники говорят, что рассматривается возможность перевести под контроль альянса контактную группу по Украине (именно она координирует поставки оружия). Сейчас она действует под руководством США, контактную группу хотят «защитить от Трампа».
Владимир Зеленский своим указом отменил категорию «ограниченно годных» к армии. Теперь они в течение полугода должны вновь пройти медицинскую комиссию, которая определит их либо как «годных», либо как «негодных» к службе в ВСУ.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела ВСУ без электричества остались села Садовое и Червоногорка Токмакского района. На Токмакской РЭС повреждена высоковольтная линия.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
В Харькове построили подземную школу, сообщил мэр города Игорь Терехов, слова которого приводит «Суспільне».
В школе 20 классных комнат, в ней смогут учиться 600 детей.
Власти Харькова регулярно сообщают об ударах по городу и его окрестностях. Накануне Терехов заявил, что в городе «разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита».
Минобороны России подчеркивает, что наносит удары по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В России с начала военной операции власти выявили 438 человек, причастных к поджогам военкоматов, железнодорожных и других объектов, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
По его данным, в 2023 году полицейские в профилактических целях провели свыше 19 тыс. бесед среди молодежи, большая часть лекций состоялась в учебных заведениях. Охват аудитории, уточнил Колокольцев, — более 1 млн человек.
Национальная платежная система Киргизии «Элкарт» прекратит обслуживание российских карт «Мир» с 5 апреля.
Решение принято с целью «минимизации риска вторичных санкций» на фоне ограничительных мер США в отношении российской Национальной системы платежных карт, отмечается в сообщении.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что оперативный штаб принял решение о включении сигнала оповещения о ракетной опасности ночью.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две гаубицы М777, САУ Krab, САУ М109 Paladin, три САУ «Гвоздика», две САУ «Акация».
Минобороны сообщило, что на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражены две атаки бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Андреевка, Антоновка, Красногоровка, Часов Яр, отражены две атаки в районах Новомихайловки и Богдановки;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям и отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское, Бердычи;
- на южно-донецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям ВСУ в районах Урожайного и Макаровки, отражена контратака в районе Никольского;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино.
Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Владимир Путин заявил о стремлениях Запада взять реванш за неудачные походы Наполеона и Гитлера. «Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», - сказал Путин.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении еще 5,5 млрд гривен ($143 тыс.) на строительство военных укреплений в контролируемых Киевом районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Сумской и Николаевской областях.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторной атаке с помощью беспилотника на село Долгое Валуйского городского округа. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ города Каховка ранения получили трое мирных жителей. Один из ударов противника повредил линию электропередач, большая часть города осталась без света и воды. В поселке Новая Маячка разрушено здание стационара поселковой больницы.
Украинская сторона применяет в беспилотниках «базовую форму» искусственного интеллекта для ориентации в условиях помех при атаках на российской территории, сообщил источник CNN. Он рассказал, что дроны оснащены компьютерами, на которых хранятся спутниковые данные и сведения о местности. Украинский собеседник канала отметил, что «полеты заранее согласовываются с союзниками, и летательные аппараты следуют плану полета».
В течение марта российские военные нанесли 190 групповых и два массированных удара по Украине, сообщил российский министр обороны.
«Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — отметил Шойгу.