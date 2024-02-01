Суд ООН услышал доводы России в разбирательстве по иску со стороны Украины, заявили в российском МИДе.

Там обратили внимание, что инстанция отклонила большинство обвинений Киева в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также отказала украинской стороне в компенсациях.

В то же время в министерстве выразили недоумением выводом суда, что Россия должным образом не расследовала деятельность лиц, оказывающих, по версии Киева, помощь Донбассу. «Суду пришлось пойти против собственной практики и установить небывало низкую планку доказывания применимости Конвенции о борьбе с финансированием терроризма при полном отсутствии признаков как «терроризма», так и его «финансирования», — сказали в ведомстве.

Спорным суждением со стороны суда МИД назвал нарушение Россией обязательств по конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за сокращения в Крыму школ с образованием на украинском языке. Выбор крымчан учиться на русском языке был сугубо добровольным, заявили в министерстве. «Неужели российские власти должны были насильно «затаскивать» детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством», — заключили в ведомстве.