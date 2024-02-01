Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 708-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Над Белгородской областью утром сбили четыре украинских беспилотника, еще два аппарата ПВО уничтожила над Воронежской областью, сообщило Минобороны России.
Ночью средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области и еще один — над Курской областью, сообщило Минобороны России.
Еврокомиссия 3 февраля начнет неофициальное обсуждение со странами-членами Евросоюза детали 13-го пакета санкций против России из-за военных действий на Украине, сообщили источники Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко, указ опубликован на сайте главы государства.
Издание «Страна» со ссылкой на источник передает, что Семенченко уволили из-за скандала со слежкой за командой проекта антикоррупционных журналистских расследований Bihus.Info. В начале января в Сети появилось видео, на котором сотрудники, предположительно, употребляют наркотики и обсуждают их покупку.
СБУ начала расследование обстоятельств незаконной прослушки и видеосъемки журналистов.
У США отсутствуют альтернативы военной поддержки Украины без одобрения конгрессом запроса президента Джо Байдена, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву, передает телеканал «Звезда». В рамках обмена освободили 195 россиян.
Средства радиоэлектронной борьбы сбили два беспилотника в Кстовском округе Нижегородской области, сообщают ТАСС, местное издание NewsNN и «Коммерсантъ — Приволжье» со ссылкой на источники.
По их данным, украинские дроны самолетного типа прилетели со стороны Рязанской области, аппараты двигались на высоте около 50 м. Власти региона о беспилотниках не сообщали.
ВСУ начнут новое контрнаступление весной, заявил глава разведки Украины Кирилл Буданов.
Он сказал, что Россия «делает ход». «Это закончится, и тогда начнем мы», — отметил Буданов.
Суд ООН услышал доводы России в разбирательстве по иску со стороны Украины, заявили в российском МИДе.
Там обратили внимание, что инстанция отклонила большинство обвинений Киева в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также отказала украинской стороне в компенсациях.
В то же время в министерстве выразили недоумением выводом суда, что Россия должным образом не расследовала деятельность лиц, оказывающих, по версии Киева, помощь Донбассу. «Суду пришлось пойти против собственной практики и установить небывало низкую планку доказывания применимости Конвенции о борьбе с финансированием терроризма при полном отсутствии признаков как «терроризма», так и его «финансирования», — сказали в ведомстве.
Спорным суждением со стороны суда МИД назвал нарушение Россией обязательств по конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за сокращения в Крыму школ с образованием на украинском языке. Выбор крымчан учиться на русском языке был сугубо добровольным, заявили в министерстве. «Неужели российские власти должны были насильно «затаскивать» детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством», — заключили в ведомстве.
Суд ООН в Гааге признал Россию частично нарушившей две конвенции по иску Украины. Большинство претензий Киева инстанция отклонила.
Суд счел, что Россия не выполнила обязательство по расследованию возможных фактов финансирования терроризма, на которые жаловался Киев, а также посчитал нарушением то, как после 2014 года в Крыму было организовано школьное образование на украинском языке. В выплате компенсаций суд отказал.
Киев обвинял Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Украинская сторона утверждала, что российские власти «поставляют тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе ДНР и ЛНР», а также заявляла об уязвимом положении крымских татар и украинцев в Крыму. Суд ООН отклонил эти обвинения.
Развожаев сообщил, что российские военные продолжают вести работу по уничтожению воздушных целей. По его словам, в районе улицы Федоровской в Севастополе обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой системой ПВО воздушной целью. «По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки».
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.
Опубликовано видео с возвращением российских военнослужащих из плена
Путин заявил, что российская армия занимается тем, что отодвигает демилитаризованную зону от жизненно важных населенных пунктов России. «Так и будем делать, будем отодвигать их и все», - сказал он.
Путин заявил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot с подконтрольной Киеву территории. При этом, как отметил российский президент, Москва не намерена приостанавливать обмены пленными с Украиной. «Нам своих ребят надо забрать», - сказал он на встрече с доверенными лицами.
Путин рассказал о ходе военных действий в Авдеевке. По его словам, группа «Ветераны» сумела захватить 19 домов на окраине дома и продолжает их удерживать.
Вячеслав Гладков сообщил о повторной атаке с помощью дрона-камикадзе села Богун-Городок Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица.
Владимир Путин назвал очень эффективным использование беспилотников в зоне военной операции. По его словам, они действуют «дешево и сердито».